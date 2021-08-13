Почему почти половину российских медалей в Токио выиграли военнослужащие и силовики?

На прошедших Олимпийских играх Россия забрала 71 медаль - это лучший результат страны за 17 лет. И почти половину этих медалей выиграли люди из армии, МВД и Росгвардии.

Софья Великая, командное «золото» и индивидуальное «серебро» в фехтовании - капитан вооружен сил. Виталина Бацарашкина - два «золота», одно «серебро» в стрельбе - лейтенант Росгвардии. Евгений Рылов - два индивидуальных «золота», одно командное «серебро» - старший сержант полиции.

Игрок ЦСКА Денис Денисов и олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая Александр Вильф/Sputnik Александр Вильф/Sputnik

Таких «спортсменов в погонах» на пьедестале в Токио среди олимпийских чемпионов российской сборной оказалось почти половина. Но откуда взялись все эти офицеры, прапорщики и сержанты? Неужели Россия готовит чемпионов в ротах и отдельных батальонах?

Советская традиция

Все не совсем так. Военные действительно стояли у истоков советского спорта, так как для выявления сильнейших в Красной армии нужны были соревнования. Во времена СССР именно бойцы Красной армии составляли элиту советского спорта. В середине 1930-х появились армейские военные клубы и общества - и практика призыва в них сильнейших спортсменов страны. Например, известны случаи, когда футбольная и хоккейные команды Советского Союза практически полностью состояли из офицеров.

Майор Елена Исинбаева и олимпийский чемпион по греко-римской борьбе майор Алексей Мишин Александр Рюмин/TASS Александр Рюмин/TASS

Многие из этих спортивных структур, которые создавались как ведомственные, существуют до сих пор и в них до сих пор тренируются лучшие спортсмены со всей страны, из-за наличия в них лучших школ и тренеров. Самые популярные это ЦСКА (Центральный спортивный клуб армии) и «Динамо» (спортивное общество министерства внутренних дел, в состав которого ранее входили и внутренние войска МВД, затем преобразованные в Росгвардию).

Как раздаются звания?

На самом деле, никто, конечно, не заставляет спортсменов проходить срочную службу в казармах. Звания спортсменам ведомственных клубов и обществ присваивают за спортивные заслуги.

«Продвижение по службе зависит от спортивного результат. Должностная категория спортсменов штатной команды - капитан, поэтому у любого спортсмена есть возможность вырасти до этого воинского звания или даже немного его превзойти за особые заслуги», - рассказывал в эфире программы «Между тем» начальник ЦСКА полковник Артем Громов.

Биатлонисты Матвей Елисеев, Сергей Клячин, Эдуард Латыпов и Алексей Корнев Александр Рюмин/TASS Александр Рюмин/TASS

То есть спортсменов при клубах и обществах награждают званиями после очередных успехов на международных соревнованиях - практика, также сложившаяся еще в СССР. Сегодня в таких армейских клубах состоят две категории атлетов: военнослужащие и гражданские лица, подписавшие контракт.

«У нас существует экспертный совет, который рекомендует, кого из ведущих российских спортсменов имеет смысл пригласить на военную службу, а с кем - заключить контракт», - поясняют в пресс-службе ЦСКА. Для спортсменов это неплохое финансовое подспорье, они также получают зарплату армейского клуба вместе с доплатами за воинское звание, а после спортивной карьеры могут продолжить воинскую.

Это чисто российская практика?

Саночник Альберт Демченко, бобслеист Александр Зубков, гимнастка Светлана Хоркина и бобслеист Дмитрий Труненко Нина Зотина/TASS Нина Зотина/TASS

Нет, во всем мире многие звезды спорта тоже состоят на службе в армии, что позволяет им также участвовать в играх Международного совета военного спорта (IMSC) - самой влиятельной спортивной организации в мире после Международного олимпийского комитета.