Первый советский АЭРОВАГОН и что с ним случилось (ФОТО + ВИДЕО)

А что, если скрестить поезд и самолет? Будет ли он «летать» по рельсам?
Таким вопросом сто лет назад задавались инженеры многих стран. Паровозы, чьи преимущества все еще перевешивали недостатки, были популярны и не спешили уходить в прошлое, однако попытки переделать их во что-то более перспективное предпринимались постоянно. В первую очередь, экспериментировали со скоростью. Идея прикрутить к вагону авиационный двигатель и пропеллер лежала на поверхности.
Первым ее воплотил в жизнь немец Отто Штайниц в 1919 году. Его прототип самоходного вагона с авиационной силовой установкой Dringos развивал скорость 120-150 км/час.
Аэровагон Dringos на испытаниях.Архивное фото
Но аэровагон Dringos не был запущен в серию - помешал Версальский договор с запретом за производство и использования авиационных двигателей. Зато через год ту же самую идею попытался осуществить один советский шофер.
Его звали Валериан Абаковский. Выходец из Российской империи, после революции 1917 года он оказался в городе Тамбов (460 км от Москвы), где работал обычным шофером в местных органах безопасности по борьбе с контрреволюционной деятельностью. 24-летний Абаковский боготворил технику и кое-что слышал об эксперименте Dringos.
Он убедил пустить его в Тамбовскую железнодорожную мастерскую и в начале 1920-х сконструировал собственный аэровагон.
Аэровагон конструкции В.И. АбаковскогоАрхивное фото
Об образовании Абаковского ничего не известно, но к его проекту отнеслись с большим вниманием. Он прекрасно подошел бы для быстрой перевозки высших государственных лиц и особо важных документов между российскими городами.
Абаковский Валериан Иванович на Павелецком вокзалеАрхивное фото
Чтобы добиться обтекаемости и хорошей аэродинамики, переднюю часть кабины сделали клиновидной, а крышу немного скосили. Впереди кабины установили авиационный двигатель, который вращал деревянный двухлопастный винт диаметром почти три метра. Среднюю и заднюю часть кабины выделили под сиденья для пассажиров: за раз перевезти такой транспорт мог 20-25 человек.
Вагон Абаковского разгонялся до 140 км/час. К лету 1921 года начались испытания, а к середине июля аэровагон успешно накатал более трех тысяч километров. Разработку посчитали успешной - и решили впервые прокатить на нем особо важных людей.
Изобретатель Абаковский с товарищами у борта аэровагонаАрхивное фото
В июле 1921 года аэровагон пришелся как нельзя кстати. В Москве проходило сразу несколько заседаний Коммунистического Интернационала с приездом иностранных делегаций. Советские большевики решили, что рассказывать о значении русской революции лучше всего в непосредственной близи к ее движущей силе - пролетариату. Возглавлял делегацию Федор Андреевич Сергеев, известный как товарищ Артем - близкий друг Сталина, он в 1918-м основал Донецко-Криворожскую Советскую Республику, получившую в народе название «Республика Донбасс». Выбор пал на небольшое турне в подмосковный угольный бассейн под Тулой.
Группа делегатов коминтерна и сопровождающих лиц аэровагона на перроне вокзала в г. Тула.Государственный музей политической истории России
Утром 24 июля Артем, сам Абаковский, немецкий коммунист Оскар Гельбрих, австралийский коммунист Джон Фриман и другие иностранцы отправились к советским шахтерам. «Аэродрезина новой конструкции» двигалась со скоростью 40-45 километров в час и без происшествий довезла их сначала до шахт, а потом до тульского оружейного завода.
Прощание с погибшимиГосударственный музей политической истории России
Побывав в местном театре на торжественном заседании городского Совета, делегация заторопилась обратно - и аэровагон разогнали до 80-85 километров в час. В 6 часов 35 минут вечера на 111 км от Москвы, рядом с Серпуховым, аэровагон на всем ходу слетел с рельсов и «разбился в щепы». Через два дня газета «Правда» под заголовком «Катастрофа на Курской дороге» напишет: «Из находившихся в вагоне 22 чел. убито 6: Отто Струнат (Германия), Гельбрих (Германия), Хсоолет (Англия), Константинов Ив. (Болгария), председатель Ц.К. союза горнорабочих т. Артем (Сергеев) и т. Абаковский».
Позже официальной причиной трагедии назовут состояние железных дорог в России. Якобы аэровагон подскочил на неровности и сошел с рельсов. Следствие прекратили. Прекратили и разработку аэровагона.
Но у сына товарища Артема, одного из основателей зенитных ракетных войск СССР Артема Федоровича Сергеева (на момент катастрофы ему было четыре с половиной месяца, через три дня после нее его взял на воспитание в свою семью Сталин) с годами появилась другая версия. Он вспоминал:
«Как говорил Сталин, если случайность имеет политические последствия, к этому надо присмотреться. Выяснено, что путь аэровагона был завален камнями. Кроме того, было две комиссии. Одну возглавлял Енукидзе [Авель Енукидзе, секретарь ЦИК и крестный отец жены Сталина], и он увидела причину катастрофы в недостатках конструкции вагона, но Дзержинский [Феликс Дзержинский, революционер и основатель первого органа безопасности СССР] говорил моей матери, что с этим нужно разобраться: камни с неба не падают.
Лев ТроцкийGlobal Look Press
Дело в том, что для противодействия влиянию Троцкого Артем, по указанию Ленина, создавал Международный союз горнорабочих. Оргкомитет союза был создан за несколько дней до катастрофы. Троцкий в то время представлял очень большую силу: на его стороне были и значительная часть армии, и мелкая буржуазия…».
У Льва Троцкого, одного из лидеров революции, были наиболее вероятные шансы возглавить Советский Союз после смерти Ленина. В 1940-м году его, уже изгнанного из страны, по приказу Сталина убили в Мексике. И по версии Сергеева, именно Троцкий виноват в спланированной смерти отца.
После неудачи снова запустить аэровагон в Советском Союзе рискнули только в 1970 году - с установленными на крыше турбореактивными двигателями АИ-25. Вагон разогнали до максимальных 250 км/час, эти испытания помогли в разработке следующих поколений поездов.
Сам же аэровагон после завершения испытаний сначала долго стоял без дела на станции, где постепенно приходил в негодность. В 2008 нос вагона с реактивными двигателями был отрезан, покрашен и установлен как памятник в честь 110-летия Тверского вагоностроительного завода.