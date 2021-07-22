Якутия горит все лето, но начали тушить ее только сейчас. Почему? (ФОТО + ВИДЕО)

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Екатерина Синельщикова

AP
Сгорело уже больше миллиона гектаров леса, дым добрался даже до северных штатов США.

Якутия - регион, занимающий одну пятую всей России - этим летом снова горит. Площадь лесных пожаров уже перевалила за 1,3 миллиона гектаров, огонь распространяется тут по лесному массиву с середины мая. Пожары настолько масштабны, что их видно из космоса. Это более 200 очагов возгорания. К концу июля огонь подобрался к жилым местностям, небо окрасилось в оранжевый цвет, а Якутск, региональную столицу, где проживает треть всего населения, затянуло дымом. Концентрация взвешенных частиц в воздухе порой в 15-30 раз выше предельно допустимой. 

Пожары настолько масштабны, что их видно из космоса.

Пожары настолько масштабны, что их видно из космоса.

Pierre Markuse

Масштабные пожары - традиционное дело для региона, почти вся площадь которого покрыта таежными лесами. Но, по словам ученых, за последние три года они достигли невероятных темпов, а это уже угрожает всей устойчивости экосистемы: выброс большого количества газов ускоряет глобальное потепление, огонь - подтапливает вечную мерзлоту.

К концу июля огонь подобрался к жилым местностям, небо окрасилось в оранжевый цвет.

К концу июля огонь подобрался к жилым местностям, небо окрасилось в оранжевый цвет.

Reuters

Летом 2021 года в России зафиксировали рекордно сильную жару. Для центральных районов республики июнь выдался самым жарким и сухим за последние 133 года. Как и в прошлом году, пожары вспыхнули из-за аномальной жары и сухих гроз. Но несмотря на их природное происхождение, местные жители винят чиновников. Один из главных упреков - тушат лишь малую долю таких пожаров, большую их часть оставляют догорать. 

Тушение «экономически невыгодно»

Площадь республики более 3 млн квадратных километров, это больше всей Аргентины. Огромные расстояния и низкая плотность населения стали причиной того, что большая часть лесного массива в Якутии отнесена к так называемым «зонам контроля» - труднодоступным, удаленным территориям, на которых тушение пожаров законодательно признано экономически нецелесообразным.

Сейчас в бюджете Якутии заложено всего 6 рублей 90 копеек на тушение одного гектара.

Сейчас в бюджете Якутии заложено всего 6 рублей 90 копеек на тушение одного гектара.

AP

Однако после пожаров в Сибири в 2019 году российские власти занялись пересмотром законов о зонах контроля. В некоторых регионах их значительно сократили, в других, вроде Тюменской и Свердловской области - полностью исключили. Тем не менее, в Якутии они остались почти в тех же пропорциях. При этом в 2020 году, на фоне аналогичной ситуации, глава Якутии Айсен Николаев обещал уменьшить территории, на которых лесные пожары не тушат. Но этого так и не произошло.

Власти обещали сократить территории, на которых пожары не тушат, но этого так и не произошло.

Власти обещали сократить территории, на которых пожары не тушат, но этого так и не произошло.

AP

Вместо этого региональные власти в июне 2021 года были публично уличены в занижении числа пожаров и площади в огне: по некоторым пожарам данные космомониторинга и те, что предоставляли якутские чиновники, расходились в 40 раз. В якутском министерстве экологии сослались на нехватку финансирования, чтобы тушить их. Сейчас в бюджете Якутии заложено всего 6 рублей 90 копеек на тушение одного гектара, хотя в среднем по России на эти цели федерального правительство выделяет по 199 рублей на гектар.

“Огня слишком много, и каждая ликвидация огня заканчивалась его прорывом в другие места

“Огня слишком много, и каждая ликвидация огня заканчивалась его прорывом в другие места".

Reuters

Отчаявшись, жители Якутии сами начали писать в Инстаграм-аккаунт федерального министра природных ресурсов и экологии Александра Козлова с просьбой сделать что-нибудь с Якутией, которая «горит все лето, а всем наплевать». Под его постами на другие темы появилось несколько тысяч комментариев об якутских пожарах. После этого министр ответил, что прочитал все комментарии, но пока природа сильнее:

«Стягиваем в Республику свободные лесопожарные силы со всей страны. <...> Пытаемся стабилизировать ситуацию, но огонь пока выигрывает у нас. К тому же и прогноз по горимости на июль - плохой». 

Фото и видео жителей Якутска

Координаторы добровольцев подтверждают, что им не хватает припасов и людей.

Координаторы добровольцев подтверждают, что им не хватает припасов и людей.

Reuters

Сейчас в республику вылетели самолеты-амфибии, почти три тысячи человек, направленных МЧС, военные летчики и почти четыре сотни техники. Вместе с ними работают группы добровольцев - из мужчин, женщин и, согласно видео очевидцев в соцсетях, даже подростков. В регионе действует режим ЧС. 

«Огня слишком много, и каждая ликвидация огня заканчивалась его прорывом в другие места. Но, тем не менее, мы сделали все, что смогли. Мы спали по несколько минут, когда удавалась возможность. На земле и в дыму прямо в респираторах. Иначе никак. Глаза у всех опухли от дыма», - рассказал один из членов самоорганизованной группы. 

Жители борются с огнем лопатами и ранцами, куда ставят канистры с водой. Роют траншеи, отсекая огонь. В соцсетях активисты пишут: «Ребята, это полная жесть. У людей плавятся сапоги! Жители сами тушат пожары, дышат дрянью, сражаются с огнем, чтобы он не сожрал их дома и все нажитое, там идет настоящая война!».

AP

Координатор «Союза добровольцев России» Дмитрий Куприянов, который сейчас находится в Якутии, подтверждает: «Да, припасов не хватает, и людей тоже».

Горит, в том числе, национальный парк «Ленские столбы» - объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. 

Из-за густого «как молоко» дыма прекратил работу аэропорт Якутска. По этой причине ограничили и движение судов по реке Лена.

В Якутии работают самолеты-амфибии

В Якутии работают самолеты-амфибии

AP

По информации сайта IQAir, загрязнение воздуха в Якутске в 139 раз превысило рекомендуемые параметры ВОЗ.

Смог в Якутске

Смог в Якутске

AP

Местная активистка Роза Дьячковская записала обращение Леонардо Ди Каприо - актера и основателя фонда по сохранению экосреды Earth Alliance. Он ответил ей в инстраграм, пообещав, что обсудит с командой, как может помочь с пожарами в Якутии. Но региональные власти уже отказались от возможной помощи: «Рады, конечно, что мировые звезды обращают внимание на такие ситуации. Но на территории республики наши силы занимаются тушением, ситуация на контроле». 

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