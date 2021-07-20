Куда Россия продает «Спутник V»? (ИНФОГРАФИКА)

Первая зарегистрированная вакцина от Covid-19, российский «Спутник V», стала одной из самых востребованных в мире. Пока европейский и американский регуляторы не дают ей зеленый свет, заказы на нее активно идут из развивающихся стран. На данный момент, вакцина одобрена в 70 странах - и больше половины из них заключили с Россией контракты на поставку.

При этом сведения о поставках Россией вакцины за рубеж открыто не публикуются, а подробности по контрактам не раскрываются: судить о них можно только по сообщениям Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), который финансировал создание «Спутника V» и отвечает за маркетинг вакцины за рубежом, а также по заявлениям посольств и официальных лиц в прессе.

Страны, куда поставляется Спутник V Ирина Баранова Ирина Баранова

К 16 июля Russia Beyond удалось найти сообщения о контрактах на поставку в 46 государств, масштабы заказов варьируются от десятков миллионов доз до десятков тысяч. Вот самые крупные заказчики «Спутника V» в мире:

Крупнейшие заказчики и получатели Спутника V Ирина Баранова Ирина Баранова

Пока что большинство государств, с которыми есть договоренности, получили лишь небольшую долю запланированных объемов. Больше всего доз приняла Аргентина - она получила как минимум 33% от всего своего заказа, 15 траншами: первый отправился в южноамериканскую страну в конце декабря, последний - 30 июня.

Всего РФПИ в этом году планирует поставить за рубеж 896 млн доз. Но последние расчеты СМИ и аналитических компаний показали, что Россия пока что передала в другие страны порядка 17 млн доз «Спутника V» - сколько из них являлись первым компонентом вакцины, а сколько - вторым, в большинстве случаев не уточняется. Это 1,8% от заявленного плана.

Сколько доз вакцин Россия экспортировала Ирина Баранова Ирина Баранова

Ряд государств уже пожаловался на задержки поставок. Например, 30 июня Гватемала потребовала у России вернуть заплаченные за вакцину деньги - 50-процентный аванс за 16 млн доз «Спутника V» обошелся ей в 79 млн долларов. По факту же в страну на данный момент было поставлено лишь 150 тысяч доз, то есть 1,87% от всей обещанной партии. «Мы просим… вернуть деньги. Если у них в какой-то момент появится возможность продать [вакцины], мы оплатим их по факту поставки», - заявила министр здравоохранения Гватемалы Мария Амелия Флорес.

Однако в фонде утверждают, что все идет по плану, и все обязательства будут выполнены. Активный прирост экспортных поставок ожидается, в первую очередь, на фоне того, что Россия полностью закроет спрос внутри страны и высвободит производственные мощности. Пока этого не случилось, говорят в РФПИ, внутренний рынок остается в приоритете. «Российские площадки также будут подключаться на экспорт, но когда уже закончится массовая вакцинация в России», - говорит Дмитриев. На сегодня в России сделано почти 51 миллион прививок.

Второй момент - производство в других странах. Россия физически не сможет покрыть экспортный спрос, сосредоточив все производство внутри страны, поэтому идет по другому пути - продает лицензии на производство своей вакцины. Так не придется тратить деньги на строительство заводов и логистики, говорит директор по развитию аналитической компании RNC-pharma Николай Беспалов. Именно за счет этого планируется «закрывать» обязательства.

Пока у России есть соглашение по производству вакцины с 15 странами. Крупнейшим зарубежным производителем по лицензии РФ станет Индия, на нее рассчитывается порядка 60% от всего зарубежного производства. Региональным хабом на востоке - Иран.

Страны, где производят Спутник V (кроме России) Ирина Баранова Ирина Баранова

Сколько именно заработает Россия на экспорте «Спутника V» - неизвестно, опять же из-за скрытых деталей контрактов. Информация по ним приходит разрозненная. К примеру, из-за того, что правительство Словакии опубликовало договор, стала известна стоимость для Словакии и Венгрии - одна доза «Спутника V» им обошлась в $9,9, а две - в $19,9.