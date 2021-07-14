Apple watch, квартиры, автомобили - что еще в России дарят за вакцинацию?

Россию захлестнула кампания по поощрению за прививку. «Коронавирусная» лотерея, вознаграждения и скидки проходят почти во всех регионах. Рассказываем, что и где дают в обмен за укол.

Несмотря на доступность сразу трех российских вакцин, жители России до последнего времени прививались от Covid-19 неохотно. В конце апреля полностью привитых было только 4% населения. И хотя за два последующих месяца этот показатель достиг 13%, он все равно не соответсвует плану властей (к осени показатель должен достичь 60%, чтобы начал формироваться коллективный иммунитет).

«Очевидно, что 60% привить не удастся. Мы видим с вами, что только на этой неделе у нас более-менее стало расти количество желающих вакцинироваться», - сказал 29 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Такое оживление связано сразу с двумя мерами: новыми ограничениями на фоне третьей волны (вплоть до QR-кодов для посещения ресторанов) и с беспрецедентной кампанией по поощрению вакцинировавшихся.

Пять автомобилей каждую неделю

Призовые автомобили для победителей розыгрыша «Вакцина рулит» Moskva agency Moskva agency

Если в первом прививочном пункте за пределами медучреждения (он открылся прямо на Красной площади, в ГУМе) в качестве приятного бонуса всем выдавали бесплатное мороженное, то сейчас пришлось перейти на более внушительные призы. Сначала московское правительство пообещало всем москвичам старше 60 лет промокод на 1000 рублей на покупки в аптеках, а теперь разыгрывает автомобили марки Renault. Поучаствовать в лотерее могут только те, кому уже есть 18 лет и кто получил первый компонент вакцины с 14 июня по 11 июля.

«На кону - 20 автомобилей, каждый стоимостью примерно один миллион рублей. Еженедельно будут разыгрывать по пять машин», - говорится на сайте мэра Москвы. Там же напоминают, что в Москве есть более 100 точек вакцинации: «Они есть во всех районах, и там принимают и по записи, и по очереди, как вам удобно».

Квартиры

Валерий Мельников/Sputnik Валерий Мельников/Sputnik

Если в столице разыграют автомобиль, то в Подмосковье - жилье. Первый лот, трехкомнатная квартира площадью почти 75 квадратных метров, уже разыграли, и теперь получившие вакцину претендуют на однокомнатную квартиру на 24 этаже, с отделкой и сантехникой. Все, что для этого нужно - кликнуть на баннер акции на региональном портале «Госуслуг» и зарегистрироваться. Главное условие - укол хотя бы первым компонентом любой из трех российских вакцин - «Спутник V», «ЭпиВакКорона» или «КовиВак».

Деньги, выходные, гаджеты

Сергей Карпухин/TASS Сергей Карпухин/TASS

Российские компании тоже начали проводить розыгрыши и мотивировать деньгами после того, как в Москве и части регионов ввели обязательную вакцинацию 60% персонала в сфере услуг, торговли и других. Например, московская сеть фитнес-клубов OrangeFitness разыгрывает Apple Watch среди вакцинированных сотрудников, в сети супермаркетов «Азбука вкуса» выдают оплачиваемые выходные в дни прививки, а каршеринг «Делимобиль» дает всем 70%-скидку на поездки по Москве до одного из предложенных пунктов вакцинации.

Производитель легковых автомобилей «АвтоВАЗ» пообещал работникам по 1,5 тысячи рублей за вакцинацию; в компании работает 35 тысяч сотрудников, вознаграждение могут получить и уже привитые.

Выплаты вакцинированным сотрудникам делает государственный медиахолдинг Russia Today (RT) - по 57500 рублей получит каждый сотрудник, который успел сделать прививку до 10 июля. Уже переболевшие работники с антителами тоже получат деньги, даже если вакцинируются позже. «Отдельно отмечу, что все выплаты осуществляются из коммерческих, то есть самостоятельно заработанных, средств», - написала в своем Telegram-канале главный редактор RT Маргарита Симоньян.

Яйца и смартфоны

Александр Щербак/TASS Александр Щербак/TASS

Во многих регионах страны идут свои локальные кампании. На Ямале за прививки разыгрывают смартфоны Apple, велосипеды, колонки, наушники, смарт-часы, а вакцинированные жители Тольятти могут выиграть в лотерею 75 тысяч рублей.

В Тульской области - выделяют выходной и дают талоны на бесплатные обеды в заводских столовых. Те, кто уже сделал прививку, могут бесплатно попасть на концерты, спектакли, выставки, а также футбольные матчи местного клуба.

По тысяче рублей выдают жителям Магаданской области старше 60 лет. В два раза больше платят чукотским пенсионерам, если они заполнят заявку, а пенсионерам из Хабаровского края за прививку два дня выдавали по десятку яиц.