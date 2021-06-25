Как в начале 1970-х недалеко от Москвы произошел ядерный взрыв

19 сентября 1971 года в Ивановской области СССР на берегу реки Шачи прогремел подземный ядерный взрыв. Выбившийся из-под земли мощный газоводяной фонтан в течение почти трех недель выбрасывал на поверхность радиоактивные вещества. Расстояние по прямой от места происшествия до Красной площади в Москве составляло 363 км…

Авария

Камуфлетный (подземный) ядерный взрыв в непосредственной близости от советской столицы не был случайностью. С 1965 года в стране осуществлялась программа «Ядерные взрывы для народного хозяйства», целью которой было создание искусственных водохранилищ и каналов для соединения рек, поиск и разработка месторождений полезных ископаемых.

Испытание атомной бомбы в СССР. Getty Images Getty Images

Предполагалось, что при подземной детонации можно избежать распространения радиации на поверхности и загрязнения окружающей среды. Вот только взрыв на полигоне в Ивановской области, известном как «Глобус-1», стал горьким исключением.

Первоначально все шло по плану. Ядерный заряд мощностью 2,3 килотонн (в шесть раз меньше, чем в бомбе, сброшенной на Хиросиму в 1945 году) заложили на дне пробуренной скважины глубиной в 610 метров, после чего ее залили цементом.

Дезактивация грузовых автомобилей. Учения органов тыла. Лев Поликашин/Sputnik Лев Поликашин/Sputnik

Взрыв произвели по графику в 16:15, однако спустя 18 минут в метре от скважины ударил фонтан, выносивший на поверхность радиоактивные грунтовые воды, газы, песок и глину. Как позже выяснилось, цементирование было выполнено с нарушениями.

В результате продолжавшихся двадцать дней выбросов оказалась заражена территория площадью до десяти тысяч квадратных метров. Вскоре после аварии наиболее загрязненные участки были дезактивированы, часть оборудования пришлось бросить на месте.

Засекреченная катастрофа

Дезактивация грузовых автомобилей. Учения органов тыла. Лев Поликашин/Sputnik Лев Поликашин/Sputnik

Население расположенной в четырех километрах от места аварии деревни Галкино было оповещено, что неподалеку от них подземными взрывами ищут нефть. Однако люди и понятия не имели, что в деле замешана радиация.

О ядерной катастрофе жителям деревни (как и всей стране) не рассказали, лишь поставили знак «Запретная зона в радиусе 450 метров». Он никак не мог отпугнуть местных подростков от исследования территории. Двое мальчиков, которые залезали в лунку на месте взрыва, стали стремительно увядать и вскоре скончались. Официальная причина смерти была записана как менингит.

Ивановская область. 30 лет с момента ядерного подземного взрыва. Николай Мошков Николай Мошков

Местные жители продолжали регулярно посещать «Глобус-1», подбирать оставленное там учеными оборудование, пасти скот, собирать в окрестностях грибы и ягоды. Между тем, в близлежащих районах Ивановской области стало уверенно расти количество онкологических заболеваний, рождались недоношенные дети, часто случались выкидыши. Был даже зафиксирован случай рождения теленка с двумя головами.

«Ивановская Хиросима», как позже окрестили аварию, затронула не только местных, но и работавших там ученых. В 1975 году полностью ослеп руководивший подготовкой и проведением взрыва сорокачетырехлетний сейсмолог В. Федоров.

Ивановская область. 30 лет с момента ядерного подземного взрыва. Николай Мошков Николай Мошков

Борьба с последствиями

Авария на «Глобусе-1» представляла опасность не только для деревень Ивановской области, но и для крупных мегаполисов. Если бы река Шача изменила русло и «пробила» бы себе путь к скважине, она бы немедленно подверглась масштабному радиоактивному загрязнению. Учитывая тот факт, что Шача является притоком одной из важнейших рек страны — Волги, жизнь и здоровье тысяч людей оказались бы под угрозой.

Советские, а следом и российские власти постоянно держали близкий к Москве зараженный район под контролем и проводили необходимые обеззараживающие территорию мероприятия. Кроме того, река Шача была направлена по другому руслу, подальше от опасного участка.

Ивановская область. 30 лет с момента ядерного подземного взрыва. Николай Мошков Николай Мошков

В наши дни «Глобус-1» продолжает оставаться опасной зоной. Радиационный фон в 600 микрорентген в час позволяет находиться там лишь краткосрочное время (норма для человека — до 50 микрорентген в час). При этом в некоторых районах интенсивность излучения превышает 3000 микрорентген.

Осознав угрозу, жители один за одним стали покидать Галкино. Сегодня в деревне-призраке никто не живет. Понадобятся десятки тысяч лет, чтобы территория «Глобуса-1» вновь стала полностью безопасной.