Самые страшные преступления нацистов в СССР

Война, которую нацистская Германия вела против Советского Союза, была войной на уничтожение. Если в оккупированных западных странах агрессоры еще пытались сохранять видимость цивилизованного отношения к местному населению, то с «недочеловеками» на востоке они не церемонились.
Семь с половиной миллионов граждан были преднамеренно убиты немецкими карателями на оккупированных территориях СССР: казнили евреев, цыган, коммунистов, а также мирных жителей, подозреваемых в оказании помощи партизанам. За одного убитого последними немецкого солдата могли сжечь всю деревню вместе со всеми ее обитателями.
В военных преступлениях были замешаны не только специально созданные для уничтожения евреев и большевиков «эскадроны смерти» — айнзацгруппы, но и солдаты войск СС и вермахта. Активную помощь им оказывали прибалтийские, белорусские, украинские и русские коллаборационисты.
Бабий Яр, разбор вещей погибших.Йоханнес Хеле
19 сентября 1941 года немецкие войска взяли столицу советской Украины — Киев, а уже спустя восемь дней в городе начались массовые казни. Первыми жертвами стали 752 пациента местной психиатрической больницы.
Вслед за ними пришла очередь еврейского населения Киева. Людям было приказано явиться к 8 утра 29 сентября к оврагу Бабий Яр на северо-западной оконечности города якобы для проведения переписи и дальнейшего переселения. Отказ подчиниться карался смертью.
Тысячи людей шли с вещами к своей гибели, даже не осознавая этого. Тех, кто догадывался о своей участи и впадал в панику, немецкие солдаты тащили насильно. «Мама, как могла, прикрывала нас, старалась, чтоб удары попадали ей, а не нам», — вспоминала чудом оставшаяся в живых Геня Баташева: «Люди рвали на себе волосы, истерично кричали, сходили с ума. Вдруг я увидела плачущего грудного ребенка, лежащего на земле. К нему подскочил фашист и прикладом размозжил ему голову. В это мгновение я, наверное, и потеряла сознание: что было дальше — не помню».
Погибшие в Бабьем Яру.Sputnik
На месте казни обреченных ставили на край обрыва группами по 30-40 человек и расстреливали из пулеметов. Выстрелы заглушались музыкой и шумом самолета, летавшего над оврагом. Маленьких детей сталкивали вниз еще живыми.
29-30 сентября было расстреляно 33 771 человек. Таким образом за два дня немцы уничтожили почти все еврейское население Киева. Вплоть до освобождения города Красной Армией в 1943 года в Бабьем Яру было убито от 70 до 200 тысяч человек.
Утром 22 марта 1943 года подразделение 118-го полицейского охранного батальона в Минской области советской Белоруссии попало в засаду, устроенную партизанской бригадой «Дяди Васи» Василия Воронянского. В ходе перестрелки было убито несколько солдат и любимец самого Адольфа Гитлера — чемпион берлинской Олимпиады 1936 года по толканию ядра гауптман Ганс Вельке.
По следам отступивших в деревню Хатынь партизан шел сам 118-й батальон, состоявший в основном из украинских коллаборационистов, а также печально известный своей жестокостью батальон СС «Дирлевангер». После скоротечного боя деревню пришлось оставить, и она немедленно была взята в кольцо карателями.
Жителей силой выгнали из домов на улицу и согнали в сарай, где и заперли. После того, как украинцы подожгли соломенную крышу, внутри началась паника. Люди стали кричать, плакать, молить о пощаде и ломиться в запертые ворота.
Когда спустя несколько минут люди выбили дверь и стали выбегать из сарая, полицаи открыли по ним шквальный огонь из автоматов и пулемета.
Фотография хатынского палача Григория Васюры из его уголовного дела, 1986 год.Central Archive of the KGB (State Security Agency) of the Republic of Belarus
«Я со своим 15-летним сыном Адамом оказался около стены, убитые граждане падали на меня, еще живые люди метались в общей толпе, словно волны, лилась кровь из тел раненых и убитых», — вспоминал Иосиф Каминский: «Обвалилась горевшая крыша, страшный, дикий вой людей еще усилился. Под ней горевшие живьем люди так вопили и ворочались, что эта крыша прямо-таки кружилась». Получив сильные ожоги, Каминский чудом выжил, но потерял в том кошмаре своего сына.
149 человек были заживо сожжены карателями в запертом сарае деревни Хатынь. 75 из них были детьми, младшему из которых — Толику Яскевичу — на тот момент исполнилось всего лишь семь недель. Вслед за убийством жителей, немцы и украинцы разграбили, а затем сожгли дотла и саму деревню.
Руководившему полицаями в ходе казни начальнику штаба 118-ого батальона Григорию Васюре удалось скрыть свое прошлое и после окончания войны спокойно жить в Советском Союзе, выдавая себя за ветерана-фронтовика. Лишь в 1986 году 71-летнего карателя раскрыли и вскоре расстреляли.
Кадр из фильма «Иди и смотри».Элем Климов/Мосфильм, Беларусьфильм, 1985
Хатынь была далеко не первой и не последней советской деревней, уничтоженной немцами вместе с ее жителями в ходе Великой Отечественной войны. Однако именно она стала одним из наиболее известных символов жестокости нацистов на оккупированных территориях СССР.
История уничтожения Хатыни легла в основу самого страшного фильма о Второй мировой войне — «Иди и смотри» режиссера Элема Климова. «Я тогда задумался: а ведь про Хатынь в мире не знают! Про Катынь, про расстрел польских офицеров знают. А про Белоруссию — нет. Хотя там ведь было сожжено более 600 деревень! И я решил снять фильм об этой трагедии», — говорил режиссер.
Сожженная Корюковка.Архивное фото
В ночь на 27 февраля 1943 года партизаны соединения Алексея Федорова атаковали венгерский гарнизон, расквартированный в поселке Корюковка Черниговской области Украины. Рейд оказался удачным: погибло 78 солдат противника, восьмерых взяли в плен, были взорваны лесозавод, комендатура, железнодорожная станция, мост и склад с горючим. Кроме того, из местной тюрьмы освободили больше сотни узников.
В отместку оккупанты провели акцию возмездия, но не против партизан, а против жителей самого поселка Корюковка. 1 марта отряды СС, подразделения 105-й венгерской дивизии и украинской вспомогательной полиции взяли населенный пункт в плотное кольцо.
Под видом проверки документов каратели заходили в дома и расстреливали хозяев. Других просто запирали в их жилищах и сжигали живьем, а тех, кому удалось выбраться, добивали из автоматов. Местами массовых казней стали здания театра, школы, ресторана и поликлиники. В надежде спастись почти 500 человек бежали в церковь, но их убили и там, вместе со священником.
Жертвы Корюковской трагедии.Архивное фото
«Моя маленькая дочь лежала у меня на груди, когда в нас начали стрелять в ресторане. Загоняли как скот на бойню... Фашист попал мне в глаз... И я больше ничего не помню. Трое моих детишек были убиты. Даже похоронить их не удалось... Сожгли их проклятые палачи», — вспоминал выживший Евгений Рымарь.
В течение двух дней каратели сожгли 1390 домов и убили около 6700 человек (5612 тел так и остались неопознанными), что делает Корюковскую трагедию одним из самых страшных военных преступлений нацистов во Второй мировой войне.
Через две недели в поселок вошла Красная Армия. Вот только встречать освободителей было уже практически некому.