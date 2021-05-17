10 самых популярных в России современных зарубежных писателей

В течение десяти последних лет в лидерах продаж в России оказывается старая добрая классика - «1984» Джорджа Оруэлла, «451 градус по Фаренгейту» и «Вино из одуванчиков» Рэя Брэдбери. Российские читатели также обожают Джоан Роулинг, все еще активно читают эротическую трилогию «50 оттенков серого» Эрики Леонард Джеймс. Но есть и другие современные авторы, чьи переводные новинки из года в год очень ждут и рьяно скупают.

1. Стивен Кинг

Pascal Potier/Global Look Press; АСТ Pascal Potier/Global Look Press; АСТ

В 2020 году в рейтинг самых продаваемых книг вошел «Институт» Кинга (продано почти 70 тысяч экземпляров), в 2019 - «Чужак»… и так далее. В России всемирно известного хоррор-автора нежно любят с 1990-х. Книжные обозреватели в России любят повторять вдохновляющую историю, что автору когда-то отказали в публикации дебютного романа 30 раз, а теперь он один из самых высокооплачиваемых писателей. В день, когда Кинг в твиттере похвалил русский сериал «Эпидемия», это стало новостью номер один.

2. Ю Несбё

Elena Torre (CC BY-SA 2.0); Азбука Elena Torre (CC BY-SA 2.0); Азбука

Из года в год его нуар-детективы становятся лидерами продаж в России. По итогам 2020 года «Королевство» хоть и не лидировало, но вошло в топ-10 самых продаваемых книг. В 2017 году в рейтинг вошла книга «Жажда» об инспекторе Харри Холе, а в 2019 году ее долгожданное продолжение «Нож» купило двое больше людей (почти 90 тысяч на всех носителях, в том числе в аудиоверсии).

3. Грегори Дэвид Робертс

EmpathyArts (CC BY-SA 4.0); Азбука EmpathyArts (CC BY-SA 4.0); Азбука

Захватывающий роман об индийских приключениях сбежавшего из тюрьмы австралийца «Шантарам» вышел на русском языке еще в 2010 году, но до сих пор очень популярен среди читателей. Более того, он входит в топ-3 самых прослушиваемых аудиокниг в последние годы. Не отстает и долгожданная вторая часть эпопеи - «Тени горы». В 2016 году, когда книга только вышла в России, ее бумажная версия вошла в лидеры со 187 тысячами проданных бумажных копий.

4. Джен Синсеро

Все большую популярность набирают и книги по саморазвитию и самосовершенствованию. Серия американки Джен Синсеро ‘You Are a Badass’ о перенастройке финансового мышления произвела настоящий фурор. На русском языке трилогия вышла под ироничными названиями «НИ СЫ», «НЕ НОЙ» (лидер non fiction рынка 2019 года) и «НЕ ТУПИ». Все три части до сих пор хорошо продаются, как в бумажном, так и в электронном виде, а особенно популярны их аудиоверсии.

5. Юваль Ной Харари

Jonathan Nicholson/ Global Look Press; Синдбад Jonathan Nicholson/ Global Look Press; Синдбад

Культовый бестселлер израильского историка «SAPIENS. Краткая история человечества» был издан на русском языке лишь в 2016 году, но с тех пор несколько раз переиздан и тираж допечатывали. Последние три года это самая прослушиваемая аудиокнига года в России. В 2018 году также вышла вторая часть - «Homo Deus: Краткая история завтрашнего дня». Русские, фактически придумавшие жанр антиутопии, тут же побежали читать, что же ожидает нас в будущем. Уже в 2019 году вышла еще одна книга полюбившегося автора - «21 урок для XXI века».

6. Элизабет Гилберт

Erik Charlton (CC BY 2.0); Рипол-Классик Erik Charlton (CC BY 2.0); Рипол-Классик

Всемирный бестселлер «Есть, молиться, любить» вышел в России через два года после оригинала - в 2008 и тут же стал невероятно популярным (повлиял и успех экранизации с Джулией Робертс). На русском также вышли другие романы Гилберт: «Большое волшебство», «Законный брак», «Происхождение вещей», а фурором 2019 года стал роман «Город женщин» о Нью-Йорке 1940-х. Аудиоверсия книги вошла в топ-3 самых прослушиваемых книг 2019 года в аудиосервисе Storytel, не в последнюю очередь из-за виртуозного исполнения и тембра голоса популярной журналистки Алены Долецкой.

7. Джо Диспенза

Artur Widak/NurPhoto/Getty Images; Бомбора Artur Widak/NurPhoto/Getty Images; Бомбора

В последнее мы все чаще стали задумываться о своем внутреннем мире (особенно активно во время пандемии и самоизоляции). Книга американского нейробиолога «Сила подсознания, или Как изменить жизнь за 4 недели» рассказывает о том, как наши мысли и подсознание влияют на нашу жизнь и как важно визуализировать то, что мы хотим получить. Электронная версия вошла в рейтинг самых продаваемых за последнее десятилетие. По данным сервиса электронных книг Литрес, читатели купили ее более 75 тысяч экземпляров. Очень популярна и аудиоверсия книги, а также отдельная книга с медитациями по методу Джо Диспенза.

8. Фредрик Бакман

Albin Olsson (CC BY-SA 4.0); Синдбад Albin Olsson (CC BY-SA 4.0); Синдбад

Роман шведского писателя «Вторая жизнь Уве» о ворчливом, но добром старике, вышел на русском в 2016 году и тут же полюбился россиянам. В 2020 году аудиоверсия книги стала одной из самых прослушиваемых. Следующая книга автора «Бабушка велела кланяться и передать, что просит прощения», попала в топ-20 самых продаваемых книг 2018 года (более 40 тысяч экземпляров). Героиня романа - эксцентричная бабушка напомнила нашу любимую Астрид Линдгрен.

9. Марк Мэнсон

Maria Midoes (CC BY 4.0); Альпина Паблишер Maria Midoes (CC BY 4.0); Альпина Паблишер

Бестселлер американского блогера и консультанта по личному развитию, «Тонкое искусство пофигизма», входит в топ-10 продаж десятилетия на сайте Ozon. Кроме того, книга, которую называют «буддизм для чайников» также замыкает топ-5 самых прослушиваемых аудиокниг 2020 года. Пока вся русская культурная традиция диктует, что нужно страдать и страдание очищает, молодое поколение охотно принимает к действию новую концепцию «пофигизма». В 2019 году в топе продаж была другая книга Мэнсона - «Все хреново: книга о надежде». Как ни странно, но самая первая книга блогера, «Мужские правила: Отношения, секс, психология», вышла в России в последнюю очередь, но тут же вошла в топ-10 самых продаваемых книг 2020 года.

10. Джоджо Мойес

Amrei-Marie (CC BY-SA 4.0); Иностранка Amrei-Marie (CC BY-SA 4.0); Иностранка

«Женские» романы британской писательницы покорили читателей в России. Ее книга «Танцующая с лошадьми» входила в рейтинг самых читаемых книг еще в 2015 году. Настоящий успех - и в три раза больше продаж - было в 2016 году у книги «До встречи с тобой», известной также по экранизации с Эмилией Кларк (Дейнерис из «Игры престолов»). Сиквел «После тебя» у нас также читали очень активно, как и заключительную часть трилогии - «Все та же я». Одна из последних переведенных книг автора, «Где живет счастье», хоть и не была настолько успешна, но в рейтинг лидеров продаж также вошла.