Как учительница английского языка стала самой богатой женщиной в России

Мать четверых детей и бывшая учительница Татьяна Бакальчук с нуля создала интернет-магазин Wildberries, и в 2021 году стала самой богатой женщиной в стране. Это правда или красивая вывеска?

«Осень 2004 года. Дождь. Татьяна Бакальчук, преподаватель английского, через всю Москву едет на общественном транспорте - метро, автобус, 10 минут пешком - за очередной 20-килограммовой посылкой с одеждой из Германии», - так в 2012 году начинался текст про будущую миллиардершу и владельцу онлайн-магазина Wildberries, которая начинала бизнес, находясь в декрете, а в 2021 году станет самой богатой женщиной России.

По темпам роста бизнеса в год пандемии она оказалась на втором месте среди миллиардеров всего мира. Это сделало ее единственной женщиной-предпринимателем в России, кто вошел в рейтинг топ-50 самых богатых, за всю историю. Абсолютно уникальный для России кейс - женщина, которая без опыта, господдержки, стартового капитала и могущественных партнеров создала глобальную компанию, пережила несколько финансовых кризисов и теперь конкурирует с Amazon. Так долгое время говорили о Бакальчук.

На самом деле, ее история куда более сложная и неоднозначная. Так как она стала самой богатой женщиной?

Квартира, заваленная коробками

В 2004 году Татьяна родила первого ребенка, и почти сразу после этого решила начать бизнес. До ухода в декрет она работала репетитором английского языка, ее муж Владислав - радиофизиком. Так гласила легенда.

Выбор пал на онлайн-магазин - Татьяна решила перепродавать в России одежду из популярных каталогов из Германии «Otto» и «Quelle». «Возможности вкладывать деньги не было - хватило только на разработку сайта», - рассказывала она. Причем, как такового полноценного онлайн-рынка в России тогда не существовало: через интернет продавалась только мелкая электроника, товары для дома и книги - словом то, что не требовало примерки и детального рассмотрения. До Wildberries одежда в сети практически не продавалась.

По темпам роста бизнеса в год пандемии Бакальчук оказалась на втором месте среди миллиардеров всего мира. Сергей Фадеичев/TASS Сергей Фадеичев/TASS

На первых парах офисом стала их квартира, которая была буквально завалена коробками с товаром. Татьяна была и первым оператором, и курьером, и администратором, и владельцем бизнеса.

Знакомые отговаривали молодую мать: мол, никто не станет заказывать одежду по интернету, ее нужно примерять. Но Бакальчук сделала ставку на то, что отменила предоплату (раньше онлайн-маркет в России работал только по ней) и установила единую для всех наценку. Этого хватило, чтобы компания «развивалась быстрее и быстрее».

До Wildberries одежда в сети практически не продавалась. Legion Media Legion Media

Уже через год она сняла полноценный офис и начала активно расширяться, помимо одежды из каталогов магазин начал предлагать топовые европейские бренды. В подчиненные к себе она позвала родственников: «Позвала младшую сестру, потом - сотрудницу [мужа] Влада. Но заказов становилось все больше, мы не справлялись и бросили клич по знакомым, родным. Мой папа уже оформил пенсию, но вернулся на работу, когда мы зарегистрировали ООО. Тетя стала бухгалтером. Почти вся родня пришла на помощь».

«У Wildberries изначально была идея строить бизнес как семью: многих топов вырастили внутри компании», - делится наблюдениями президент Национальной ассоциации дистанционной торговли Александр Иванов.

Бакальчук сделала ставку на то, что отменила предоплату и установила единую для всех наценку. Sputnik Sputnik

Следующим революционным шагом стала бесплатная доставка и пункты выдачи товара с примерочными по всей стране - последнего не делал в России никто. За счет этого Wildberries начал расти быстрее рынка. В 2015 году его выручка составляла 29,5 млрд рублей, в 2019-м - 117 млрд рублей. При этом Татьяна Бакальчук оставалась одной из самых закрытых предпринимательниц России, и чрезвычайно неохотно шла на контакт с прессой. Никто до недавнего времени не знал, как ей, женщине без опыта в бизнесе, удалось выстроить столько сложную и успешную онлайн-империю.

Королева секонд-хенда и непростые родственники

«У меня нет математического и экономического образования, я заранее ничего не просчитывала. Просто придумала и запустила», - любит повторять Татьяна. Однако, как в 2020 году выяснили журналисты, план все-таки был, а история про «женщину без опыта» - красивая сказка.

Когда Татьяна решила открыть свое дело, ее муж Владислав Бакальчук уже был опытным предпринимателем, а не простым радиофизиком. Сайт интернет-магазина Wildberries, на который якобы хватило денег, сделала принадлежащая ему компания. Владислав занялся бизнесом в конце 1990-х: сначала торговал компьютерами, а потом создал интернет-провайдера UTech, еще позже - провайдера iFlat. Источники из компании заявляют, что именно он принимал ключевые решения внутри Wildberries.

До запуска Wildberries, как утверждают источники, Бакальчук занималась продажей секонд-хенда из Европы в столичном торговом центре Пресс-служба Wildberries.ru/Sputnik Пресс-служба Wildberries.ru/Sputnik

Среди родственников Владислава - житель израиля Йон Бакальчук, он последние двадцать лет работает в международной IT-фирме Matrix Global Services директором по стратегическим продажам; среди ее клиентов - Министерство обороны Израиля и Генштаб ЦАХАЛ.

Сама Бакальчук - кореянка по происхождению (девичья фамилия - Ким). Ее сестра Марина Андреева (Ким), тоже работавшая в Wildberries, указывает среди родственников племянницу вице-президента нефтяной госкорпорации «Роснефти» Сергея Цоя, а его жену Анну Ким (в России она популярная певица под псевдонимом Анита Цой), журналисты называют «другом семьи главы “Роснефти” Игоря Сечина». Младшая сестра Юрия Цоя (еще одного племянника Сергея Цоя из «Роснефти»), Екатерина, поддерживала партнерский проект Wildberries, а на его проведение еще одна родственница Бакальчук - Надежда Воронцова (Цой) - получила государственный грант в 150 млн рублей.

При этом Бакальчук еще до запуска Wildberries, как утверждают источники, занималась продажей секонд-хенда из Европы в столичном торговом центре, он позиционировал себя как точка с 1000 моделями ношеной одежды.

Сергей Цой и Анита Цой Анатолий Ломохов/Global Look Press Анатолий Ломохов/Global Look Press

Бакальчуки отрицают, что семейство Цой и Ким как-то финансово участвовали в развитии их бизнеса. Но в одном из недавних интервью Татьяна призналась: «История про селф-мейд-женщину в бизнесе востребована как ролевая модель». Причем, ставку на это делали осознанно - когда наняли профессиональных пиарщиков.

«Селф-мейд» женщины хорошо продаются

Обратиться к PR-специалистам Бакальчуки решили после того, как начались проблемы с поставщиками. Поползли слухи о том, что Wildberries банкротятся. Руководитель одной из крупных компаний-поставщиков рассуждал так: «Wildberries подсадили народ на скидки: за полную стоимость никто ничего не покупает. Как Offprice - только в онлайне. Именно демпинг позволил всех обогнать. Но этот демпинг - за наш счет».

Обратиться к PR-специалистам Бакальчуки решили после того, как начались проблемы с поставщиками. Елена Воскресенская (CC BY-SA 4.0) Елена Воскресенская (CC BY-SA 4.0)

Нужно было смягчить отношение поставщиков к себе, и пиарщики решили позиционировать компанию через выгодную историю: бывшая учительница английского, которая запустила бизнес вскоре после рождения ребенка [потом Татьяна родит еще троих детей] и сделала из него самую успешную e-commerce компанию в России. Тогда про Татьяну и ее бизнес вышла большая статья в Forbes - и это сработало. Информация про скрытую до того момента бизнесвумен привлекла очень много внимания, от журналистов не было отбоя. Постепенно Татьяна стала участвовать и в светской жизни.

Деньги на кризисах

Однако не только это способствовало росту капитала и тому, что в 2021 году личное состояние Бакальчук перевалило за $1 млрд. Кризисы - то, на чем она делала деньги.

В первый раз в 2009 году предпринимательница заключила первый крупный прямой контракт с производителем - это была Adidas, у которой из-за падения спроса образовались большие остатки на складах. Тогда Wildberries взял кредит и закупил 3000 пар одной модели кроссовок. «Ликвидационные закупки» стали рабочей бизнес-моделью - компания скупала у производителей все, что по каким-то причинам не распродавалось (из-за брака, низкого качества или низкого спроса), для чего специально представители ездили в Европу на распродажи. Это сопровождалось шквалом комментариев от недовольных качеством товара российских покупателей, но компания все равно была прибыльной.

Татьяна Бакальчук, победившая в номинации "Предприниматель", на церемонии вручения премии РБК 2018. Антон Новодережкин/TASS Антон Новодережкин/TASS

Второй мировой кризис пришелся на пандемию коронавируса, когда онлайн-торговля вышла на первый план во всем мире. Wildberries трудоустроила 15 тысяч человек (на конец мая 2020 года в компании числилось 53 000 постоянных и временных сотрудников), а также открыла продажи в 9 странах из СНГ и Европы. Благодаря этому состояние Бакальчук выросло на 1200%, до $13 млрд.

Вырос и экспортный оборот самой Wildberries, на 89%. В топ товаров, экспортируемых из России, вошли медицинские маски, пастила без сахара, арахисовая паста, подгузники, футболки и книга «История России для детей».