Самые АБСУРДНЫЕ статьи, по которым сажали в СССР

В Советском Союзе можно было сесть за тунеядство, преподавание карате и даже продажу с рук.

Шутки про Сталина и партию

Рассказывать анекдоты в 1930-1940-х годах было небезопасным делом, если они касались партийных лидеров, ссылок или, упаси Боже, самого Сталина. Такие шутки приравнивались к преступлению по статье «антисоветская пропаганда и контрреволюционные шутки», и могли обеспечить рассказчику от 6 до 10 лет в лагере, а в военное время даже лишить его жизни. Например, вот шутка, за которую некого Сергея Поповича посадили на 10 лет:

«Одна старушка впервые в жизни увидела верблюда и начала плакать. "Ох, бедная лошадь, до чего же довела тебя советская власть"».

Слушателям антисоветских анекдотов тоже это с рук не сходило, если они не заявили об услышанном в органы - для них предусматривалось до 5 лет лагерей по статье «За недоносительство».

Обучение карате

Владимир Вяткин/Sputnik Владимир Вяткин/Sputnik

В СССР с конца 1930-х почти все боевые искусства были под строгим запретом (кроме самбо, борьбы и бокса), а их последователей объявляли «шпионами», чаще всего японскими. Но каратистам не повезло больше всех. В 1981-м на их счет даже появилась статья в уголовном кодексе - 5 лет лишения свободы за обучение карате! Обоснование было следующим: карате «не имеющий отношения к спорту рукопашный бой, культивирующий жестокость и насилие, наносящий тяжелые травмы участникам, пронизанный чуждой нам идеологией».

Правда, по этой статье был показательно осужден только один человек - знаменитый в Союзе 33-летний тренер Валерий Гусев, который, по версии следствия, подпольно за плату обучал учеников в лесопарках. Причем, обучал он не карате, а кунг-фу, но правоохранители не увидели особой разницы. Позже в интервью газете «Московский комсомолец» Гусев скажет: «Процесс действительно был показательным - специально искали человека с громкой фамилией <...>. А может, все произошло потому, что незадолго до ареста я наотрез отказался от предложения (правда, неофициального) работать тренером в КГБ, может, недоброжелатели были высокопоставленные или мешал я кому».

Угроза сесть за карате просуществовала недолго - с Перестройкой в 1989 году статью убрали.

Гомосексуальные отношения

Андрей Соломонов/Sputnik Андрей Соломонов/Sputnik

В 1922 году советская страна декриминализировала гомосексуальные связи. Закон карал только за изнасилование, совращение несовершеннолетних, сводничество и вовлечение в проституцию, вне зависимости от пола. Но в 1933-м нарком внутренних дел СССР Генрих Ягода в своем докладе Сталину связал гомосексуальную ориентацию с контрреволюцией - геи якобы превратили свои клубы в центры «совращения молодежии» сбивали молодых людей с истинного пути (в том числе, политического).

Так через год в уголовном кодексе появилась статья, карающая лишением свободы до 5 лет за гомосексуальные связи. Причем, преследовали только мужчин, женщин это не касалось. Насколько известно из архивных исследований профессора Владимира Володина, начиная с 60-х ежегодно по этой статье в СССР осуждалось около тысячи человек, а пик обвинительных приговоров пришелся на 1985-й (открытой статистики по осужденным нет. - прим.).

Самовольный уход с работы, опоздание и прогулы

В разгар третьей пятилетки, в 1940 году нужно было резко нарастить объемы промышленной продукции, да и начавшаяся война в Европе вынуждала оптимизировать военные запасы. Чтобы подстегнуть производство, власти ввели семидневную рабочую неделю, запретили покидать рабочее место без разрешения начальства, прогуливать и опаздывать.

За самовольный уход с работы грозила тюрьма на 2-4 месяца. Опоздание на 20 минут, позднее возвращение с обеда или прогул были чреваты исправительными работами, а при повторе - превращались в срок. Так, только за неполные три месяца существования новых правила осуждено было почти миллион человек по всей стране.

Отсутствие работы и дома

Томас Тейлор Хэммонд (CC BY-SA 4.0) Томас Тейлор Хэммонд (CC BY-SA 4.0)

Советская пропаганда называло Советы государством социального равенства и справедливости - соответственно, наличие нищих, бездомных и безработных людей никак не вписывалось в этот постулат. При этом такие люди, конечно, были, но их просто убирали с улиц. В 1951-м выходит указ «о мерах борьбы с антиобщественными, паразитическими элементами» - согласно ему всех бездомных нужно было отправлять на спецпоселение в отдаленные районы Союза на 5 лет. Иными словами, это была ссылка.

Через 10 лет все стало еще строже: началось уголовное преследование за «тунеядство» (отсутствие официальной работы). Жертвами этой кампании становятся не только бездомные, но и любой, кто имел неофициальный доход. За отсутствие крыши над головой или официальной работы ты в любой момент мог сесть в тюрьму - на срок до двух лет. Срок грозил частным таксистам, строителям, музыкантам и т.д. По статье «за тунеядство» привлекали известного поэта Иосифа Бродского, а певец Виктор Цой устроился работать кочегаром лишь бы иметь эту «официальную работу».

Фарцовка

А. Бабушкин/TASS А. Бабушкин/TASS

«Фарцовка», процесс приобретения и перепродажи иностранных товаров, тоже была вне закона, хотя и процветала в 80-е годы. У советских граждан, чтобы приобрести что-то импортное, так называемый «шик», было всего два пути: поехать за границу (что разрешено единицам) или купить у фарцовщика.

Фарцовщиками в основном были предприимчивые молодые люди, а также те, кто постоянно имел дело с иностранцами по работе: гиды, переводчики, таксисты, валютные проститутки в отелях для иностранцев и т.д. У иностранцев они могли выторговать пару лишних пачек Marlboro или джинсы Levi, а согражданам перепродавали с большой наценкой. Несмотря на конспирации и встречи за гаражами, фарцовщиков иногда ловили и сажали на срок до 7 лет. Наказание за это отменили в 1991 году.

Обмен валюты

Валерий Бушухин/TASS Валерий Бушухин/TASS

От иностранной валюты советских людей «отрезали» в 1927 году, когда большевики запретили частный валютный рынок и ввели на него государственную монополию (почему - читайте здесь). Уже через десять лет при Сталине продавать валюту с рук стало опасным для жизни: появилась уголовная статья, приравнивающая валютные операции к государственным преступлениям. А в 1961 году появилась статья 88: она предполагала наказание от лишения свободы на три года до смертной казни (расстрела), если речь шла об особо крупных размерах.

Сталинский запрет и «расстрельная статья» за нелегальное владение валютой продержались до 1994 года.

Самогоноварение

Владимир Веленгурин/TASS Владимир Веленгурин/TASS

Самопальный алкоголь в Советском Союзе умели варить во многих домах, даже в небольших квартирах в городских высотках, а не только в деревнях. Но очередная антиалкогольная кампания властей всегда больно била по самогонщикам. Так, например, в 1958 году за изготовление и продажу самогона осудили 52143 человека. Сроки от 6 до 7 лет - для тех, кто на продаже такого алкоголя зарабатывал, и 1-2 года тюрьмы - тем, кто варил его для себя. Только за один найденный дома аппарат для его производства светило полгода исправительных работ или крупный штраф.

После распада Союза самогоноварение перестало быть уголовным преступлением, а в 2002 году - даже административным.