Как будут выглядеть герои фильма «Ирония судьбы» в Голливуде (ФОТО)

«Иронию судьбы, или С легким паром!» - один из самых архетипичных советских фильмов. Хотя он был снят в 1976 году его традиционно смотрят в канун Нового года на всем постсоветском пространстве.
Теперь его хотят адаптировать к американским реалиям. Голливудскую версию под рабочим названием «About Fate» будет снимать российский режиссер Марюс Вайсберг. По его словам, фильм был задуман давно и в нем будет много адаптаций.
Съемки пройдут в Бостоне этим летом, а главные роли исполнят голливудские звезды Эмма Робертс («Мы - Миллеры» и «Оторва»), Томас Манн (сериал «Фарго»), Гаррет Хедлунд, известный по фильму «Троя», и Бритт Робертсон. Мы решили показать, как смотрятся рядом оригинальные герои и их голливудские воплощения.