Как будут выглядеть герои фильма «Ирония судьбы» в Голливуде (ФОТО)

Ремейк нашей легендарной романтической комедии теперь снимают в Америке. Страшно подумать, что это будет!

«Иронию судьбы, или С легким паром!» - один из самых архетипичных советских фильмов. Хотя он был снят в 1976 году его традиционно смотрят в канун Нового года на всем постсоветском пространстве.

Теперь его хотят адаптировать к американским реалиям. Голливудскую версию под рабочим названием «About Fate» будет снимать российский режиссер Марюс Вайсберг. По его словам, фильм был задуман давно и в нем будет много адаптаций.

Съемки пройдут в Бостоне этим летом, а главные роли исполнят голливудские звезды Эмма Робертс («Мы - Миллеры» и «Оторва»), Томас Манн (сериал «Фарго»), Гаррет Хедлунд, известный по фильму «Троя», и Бритт Робертсон. Мы решили показать, как смотрятся рядом оригинальные герои и их голливудские воплощения.

Надя Шевелёва: Барбара Брыльска Vs Эмма Робертс

Эльдар Рязанов/Киностудия «Мосфильм», 1976; dominick D (CC BY-SA 2.0) Эльдар Рязанов/Киностудия «Мосфильм», 1976; dominick D (CC BY-SA 2.0)

Женя Лукашин: Андрей Мягков Vs Томас Манн

Эльдар Рязанов/Киностудия «Мосфильм», 1976; Джим Беннетт/Getty Images Эльдар Рязанов/Киностудия «Мосфильм», 1976; Джим Беннетт/Getty Images

Ипполит: Юрий Яковлев Vs Гаррет Хедлунд

Эльдар Рязанов/Киностудия «Мосфильм», 1976; Legion Media Эльдар Рязанов/Киностудия «Мосфильм», 1976; Legion Media

Галя: Ольга Науменко Vs Бритт Робертсон