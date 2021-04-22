Самые страшные землетрясения в истории СССР

Землетрясение в армянском Спитаке в 1998 было подобно взрыву десяти сброшенных на Хиросиму атомных бомб. За полминуты он был буквально стерт с лица земли.

Разрушение Ашхабада

Станислав Корытников/Sputnik Станислав Корытников/Sputnik

6 октября 1948 года около часа ночи столицу Туркменской ССР Ашхабад стали сотрясать мощные подземные толчки силой от 7 до 10 баллов по шкале Рихтера. Хрупкие одноэтажные глинобитные дома, из которых в основном состоял город, начали стремительно разваливаться, становясь могилами для тысяч людей.

«Погасло электрическое освещение… В наступившей кромешной темноте несколько секунд слышался грохот разрушающихся зданий, треск ломающихся балок», — вспоминал подполковник медицинской службы Тихон Болдырев: «Глухой шум, подобный глубокому вздоху пронесся по городу и, тотчас же наступила мертвая тишина. Воздух наполнился густой удушливой пылью. Ни одного звука, ни криков о помощи, ни звуков животных, — как будто бы под развалинами погибло абсолютно все живое. Только спустя некоторое время появились первые признаки жизни — крики о помощи, стоны раненых, детский плач, причитания о засыпанных, погибших родственниках».

Государственный архив Туркменистана Государственный архив Туркменистана

На промышленных предприятиях, которых в Ашхабаде насчитывалось свыше двух сотен, начались пожары. Жители пытались вытащить из под завалов своих родных, часто безрезультатно. Вдобавок ко всем неприятностям из разрушенной местной тюрьмы сбежали заключенные, раздобывшие оружие в отделениях милиции. В городе начались мародерства, грабежи и убийства.

Для спасения людей и ликвидации последствий катастрофы в Ашхабад были направлены войска, силы милиции, медицинский персонал, медикаменты, продукты, одежда, стройматериалы и техника. Поскольку все больницы были разрушены, госпитали оперативно организовывали прямо на улицах. Из-за угрозы заражения в жару врачам приходилось ампутировать пострадавшим конечности, которые в обычных условиях легко можно было спасти.

Одно из самых разрушительных землетрясений в истории стоило жизни от 30 до 100 тысячам жителей Ашхабада и его окрестностей. В 1949 году туркменскую столицу стали отстраивать практически с нуля.

Уничтожение Северо-Курильска

Pastvu.com Pastvu.com

5 ноября 1952 года в 130 км от полуострова Камчатка в Тихом океане произошло сильное землетрясение магнитудой до 9 баллов. В 5 часов утра подземные толчки почувствовали на себе жители прибрежных районов Советского Союза.

Разрушения в населенных пунктах были относительно минимальны: трещины в земле и потрескавшиеся стены зданий. Однако землетрясение вызвало куда более страшное явление — цунами. И для одного из советских городов оно стало фатальным.

Первая волна ударила по городу Северо-Курильск на острове Парамушир курильской гряды через 20 минут после землетрясения. «...Не успели мы дойти до райотдела, как услышали большой силы шум, затем треск со стороны моря», — вспоминал лейтенант госбезопасности Дерябин: «Оглянувшись, мы увидели большой высоты водяной вал, наступавший с моря на остров... Я отдал распоряжение открыть стрельбу из личного оружия и кричать: "Идет вода!", одновременно отступая к сопкам. Услышав шум и крики, люди начали выбегать из квартир в чем были одеты (большинство в нижнем белье, босиком) и бежать в сопки».

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Через полчаса после первой пришла вторая, еще более разрушительная волна высотой до 20 метров. Люди, думая, что все уже кончилось, к этому времени уже спустились с сопок и вернулись в свои жилища. Обрушившаяся на них внезапно стена воды нанесла самый страшный удар. «Повсюду на земле были раскиданы мертвые тела…» — вспоминал Лев Домбровский: «Один человек висел на мачте крана. Неразрушенным был один дом, сделанный из плит. Но уцелела только его основа, а крышу, двери и окна вырвало».

Последовавшая вскоре третья волна унесла в море все то, что еще можно было унести. В прибрежных водах вперемешку с телами плавали целые дома, крыши и обломки. По официальным данным, в результате катастрофы в Северо-Курильске погибли 2336 человек — более половины населения четырехтысячного города.

Трагедия Спитака

Александр Гращенков/Sputnik Александр Гращенков/Sputnik

Спитакское землетрясение магнитудой до 9 баллов длилось всего полминуты, но за это время успело разрушить половину Армянской ССР. Энергия, которая была высвобождена в зоне разрыва земной коры 7 декабря 1988 года, была эквивалентна взрыву десяти атомных бомб, сброшенных на Хиросиму.

Эпицентром разрушительного землетрясения стал город Спитак на севере страны. «Сначала был очень сильный грохот. Через пару секунд начало трясти. Меня швырнуло в сторону примерно на полтора метра», — говорит Гайк Маргарян: «Я поднялся — хотел выскочить [из помещения] и не успел, через несколько секунд произошел второй толчок, и стало трясти так, что невозможно было стоять на ногах».

Мартин Шахбазян/ТАСС Мартин Шахбазян/ТАСС

Вторые толчки были куда сильнее первых. Многоэтажные дома складывались как карточные домики, погребая под обломками тех, кто еще не успел выбраться. Асфальт вздувался и шел волнами. В близлежащих горах появилась трещина глубиной 6 метров и длиной в 37 км.

От города Спитак практически ничего не осталось. Кроме того, от землетрясения пострадали еще два десятка городов и около 300 сел. Погибло от 25 до 45 тысяч человек, 140 тысяч стали инвалидами, более полумиллиона остались без крова.

Игорь Михалев/Sputnik Игорь Михалев/Sputnik

На помощь Армении были брошены все ресурсы Советского Союза. 111 стран мира отправили в зону землетрясения гуманитарные грузы. При помощи сил армии и добровольцев из-под завалов было спасено 16 тысяч человек, а всего из пострадавших районов вывезли более 40 тысяч.

«Самыми страшными были не погибшие, накрытые коврами, одеялами, простынями в цветочек, которые лежали на стадионах, скверах или просто поперек растрескавшегося тротуара», — вспоминала корреспондент Наталья Козлова: «Самыми страшными там были выжившие. Они ходили медленно, как привидения, никто из них уже не кричал и даже не говорил громко… Этих людей, если спрашивали, они отвечали, их брали за руку и вели, они шли. Но если руку отпускали, они разворачивались и шли обратно».