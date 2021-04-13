Россия запатентовала СПРЕЙ ДЛЯ НОСА против ковида

Лекарство не влияет на геном и иммунитет человека, но его разработчики верят - оно «выключает» копирование вируса. Разбираем все за и против нового способа защиты.

Российский Институт иммунологии Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) получил патент на препарат против коронавируса в виде спрея для носа или ингаляции. Он называется МИР-19 - от сокращенного «малая интерферирующая РНК». Это не вакцина, а принципиально иное по методу действия лекарство. Рассказываем, какие у него перспективы.

Спрей против ковид - как это вообще работает?

По словам разработчиков, МИР-19 - препарат, основанный на применении микроРНК. «Он безопасен для человека, не влияет на человеческий геном и иммунитет, но при этом высокоэффективно “выключает” копирование (репликацию) вируса и предотвращает самые тяжелые формы развития коронавирусной инфекции», - говорит руководитель ФМБА Вероника Скворцова.

МикроРНК - это рибонуклеиновые кислоты, они играют ключевую роль в регуляции работы генов. Говоря простыми словами, эти молекулы способны «выключить» рибонуклеиновые кислоты вируса, атакуя их как мишени, и не дать им кодировать белок и, следовательно, «размножаться». Но для этого нужно найти такие специфические микроРНК, которые бы реагировали именно на некие участки РНК генома SARS-CoV-2 - и в этом главная загвоздка. Найдено порядка 2,5 тысяч микроРНК человека на сегодняшний день, и ведется постоянный поиск новых в лабораториях всего мира.

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В ФМБА считают, что такие специфические микроРНК найдены, и на их основе как раз и сделан новый препарат. Его называют уникальным. Подробности о разработке они представили в европейском журнале Allergy.

Это что, какое-то российское ноу-хау?

Сама по себе идея со спреем не нова и в научном сообществе считается перспективной. Над назальными спреями для защиты от коронавируса и его лечения сейчас бьются британские, швейцарские и китайские ученые. Однако пока официальных препаратов, созданных специально для борьбы с COVID-19, на рынке еще нет. И не удивительно, говорят российские эксперты.

«Это очень привлекательный способ введения, потому что он совсем не травматичен и очень удобен, и вроде как сразу лекарство попадает в дыхательные пути. Но дело в том, что в дыхательных путях дальше лекарство встречается со множеством барьеров, и особенно эти барьеры активно работают, когда у человека острая фаза заболевания. То есть там очень много специальных клеток иммунной системы, слизь, и это все очень мешает препарату попадать в клетки», - говорит руководитель научной экспертизы венчурного фармацевтического фонда Inbio Ventures Илья Ясный.

Андрей Никеричев / Агентство "Москва" Андрей Никеричев / Агентство "Москва"

Сама микроРНК-терапия еще малоизучена, в мире зарегистрировано всего лишь три-четыре внутривенных препарата по редким заболеваниям печени, а препаратов по респираторным заболеваниям с доказанной эффективностью не существует вовсе. «МикроРНК - это очень капризная и специальная молекула, там много нюансов в первую очередь по тому, как ее доставить к клетке, как сделать ее достаточно избирательной», - считает Ясный.

Что тогда можно сказать об эффективности российского спрея?

К сожалению, несмотря на уверенность ее разработчиков в высокоэффективности, это еще только предстоит доказать. Выданный патент об эффективности ничего не говорит. «Патентуют обычно перспективную модель, и дальше начинаются клинические испытания», - отмечает директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович. Обычно патентуют молекулу, которую дальше только собираются использовать в исследованиях, и это нормальная практика, но не факт, что препарат когда-то увидит свет.

МИР-19, в свою очередь, пока прошел только первую фазу клинических испытаний - на хомяках. Профессор Сколковского института науки и технологий и профессор Ратгерского университета (США) Константин Северинов изучил публикацию в Allergy и считает, что разговоры о существующем лекарстве, мягко говоря, преждевременны.

Кирилл Зыков/Агентство "Москва" Кирилл Зыков/Агентство "Москва"

«То, что там прописано, было сделано в какой-то модельной системе, почти что в пробирке. А потом было проверено, внимание, на сирийских хомяках. Эти хомяки заражены коронавирусом и от этого у них возникает легкий кашель. Так вот, было показано, что если дать хомяку подышать спреем, который содержит эту молекулу, то уровень кашля снижается. Собственно, все».

Северинов считает, что от данного этапа до лекарства для человека «как до Луны». «На сегодняшний момент есть некая одна из так называемых молекул-кандидатов [ее и запатентовал ФМБА]. Такие молекулы разрабатываются различными лабораториями в мире сотнями, я уверен. Единицы из них проходят клинические испытания, еще меньше - становятся лекарствами. Пока эту странную молекулу показали только на хомяках».

На данный момент препарат МИР-19 исследуют на второй стадии клинических испытаний - на больных COVID-19 людях.