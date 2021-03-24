5 русских следов в голливудском триллере «Никто»

В мировой прокат выходит американский дебют российского режиссера Ильи Найшуллера. В этом лихом боевике с Бобом Оденкерком и Кристофером Ллойдом американцы познакомятся с русской мафией, которую они еще не знают.

У нового боевика «Никто» типичное супергеройское начало. Хитч (Боб Оденкерк), мужчина средних лет, проживает самую обычную жизнь с подъемом в семь утра, пробежкой, дорогой в офис и подколками коллег, возвращением за полночь, когда жена спит, презрением сына (папа даже пистолет в руках не держал ни разу!). Его дни проходят за таблицами Excel и сильно напоминают пресловутый день сурка. Хитч несчастен, и это осознание буквально застыло в его грустных глазах. Все меняется, когда в его дом вламываются грабители… Но нужно учитывать, что у этой ленты имеются самые настоящие русские корни. Вот они:

1. Русский режиссер

Фильм снял 37-летний москвич Илья Найшуллер. Шесть лет назад он сделал «Хардкор» - эффектный новаторский боевик про киборга-убийцу, снятый от первого лица: все происходящее на экране выглядело как компьютерный шутер с непрерывной погоней, перестрелками, оторванными конечностями и морем крови.

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«Никто» - его вторая полнометражная работа и первая в Голливуде по сценарию Дерека Колстада, автора «Джона Уика». На главную роль позвали Боба Оденкерка («Во все тяжкие» и «Лучше звонить Солу»), на эпизодическую - 84-летнего Кристофера Ллойда, который будет «стелить» непрошенных гостей из дробовика с хитрой ухмылкой.

Здесь фанатам Найшуллера, которых уже немало со времен первого фильма, придется оставить ожидания экспериментов. Субъективной камеры, как главного приема «Хардкора», не будет. «Никто» - это студийное американское кино, вполне «консервативное», по словам самого Найшуллера.

2. Русская взгляд на классический боевик

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Формула американского боевика - утвердившееся достояние киноиндустрии, эксперименты с ней не приветствуются. Но Найшуллер будто бы сокращает до минуты экранного времени или вовсе выкидывает все, что обычно происходит в боевиках между кровавой бойней: никаких сентиментальных монологов, секса с красоткой или долгой подготовительной работой перед реваншем со злодеем. Оставляет только «мясо» и его излюбленные еще со времен «Хардкора» приемы: кровавые перестрелки под любимые саундтреки, смачные удары по лицу, обилие огня и трупов на квадратный метр, сверхдинамичный монтаж. Он сделал боевик, снятый по американской кальке, и помножил все это на хорошо известный ему русский кураж.

3. Русская мафия

Илья Найшуллер / 87North Productions, 2021 Илья Найшуллер / 87North Productions, 2021

Враг главного героя Хитча, конечно, - русская мафия. Но для Найшуллера грех делать экшен-триллер из картонных плоских персонажей. Поэтому мафиози, которым в Голливуде обычно уготовано кило развесистой клюквы, у него вышли вполне обычными людьми. Они не поют колыбельные в бане, как в «Джоне Уике», не говорят с «фирменным» для Голливуда русским акцентом, не держат на привязи медведя и не играют на балалайках. Без фразы «На здоровье!», правда, не обошлось, но оставим это на совести голливудского сценариста.

4. Русские актеры

Им предсказуемо достались роли русских. По словам режиссера, «чтобы не заставлять голливудских актеров изображать русский акцент», от которого у российского зрителя уже автоматически закатываются глаза.

Илья Найшуллер / 87North Productions, 2021 Илья Найшуллер / 87North Productions, 2021

Роль «держателя общака» Юлиана, главного социопата с бабками и со связями, исполнил Алексей Серебряков, звезда «Левиафана» Андрея Звягинцева. Его младшего брата в коротком, но очень ярком эпизоде, сыграл Александр Паль. Есть и короткое камео у лидера рок-группы «Ленинград» Сергея Шнурова, для которого Найшуллер снимал клипы в промежутке между двумя своими полными метрами.

5. Русский юмор

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Его здесь не так много - все-таки, голливудский продукт, - но веселых моментов с участием русских вам хватит. Есть вполне политкорректные шутки про темнокожих русских (с пояснением, как так вышло). Есть первое появления сурового Юлиана под хит «Бухгалтер» группы «Комбинация» из 1990-х - чистый восторг и сознательный китч. И много чего еще.