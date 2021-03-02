Михаил Горбачев: как он изменил Россию и мир (ФОТО)

2 марта первому и последнему президенту СССР исполняется 90 лет. Жизненный путь лауреата Нобелевской премии мира - в нашей галерее.

Михаил Горбачев родился в 1931 году - в год, когда Сталин своей «железной рукой» пытался ликвидировать крестьянство как класс: запрещал частное хозяйство, создавая коллективные, и готовил новые акты террора против несогласных. Никто тогда и представить не мог, что спустя шесть десятилетий свободу получит не только частное предпринимательство, но еще и пара дюжин народов и республик, а все из-за мальчика из одного ставропольского села на Северном Кавказе.

Михаилу Горбачеву 4 года. Getty Images Getty Images

Горбачев рос в обычной крестьянской семье, в детстве и юности работал в поле на комбайне, поэтому хорошо знал, что такое сталинская коллективизация. Впрочем, один из его дедов возглавлял колхоз (ту самую коллективную ферму) и потому ужасы коллективизации в виде голода, арестов и ссылок семью не затронули.

Михаил и Раиса Горбачевы Getty Images Getty Images

После войны (их село четыре месяца провело в немецкой оккупации) Горбачев с отличием окончил школу, стал комсомольским активистом и даже получил орден Трудового Красного Знамени - за то, что помог отцу-комбайнеру собрать рекордный урожай.

Владимир Мусаелян, Эдуард Песов/TASS Владимир Мусаелян, Эдуард Песов/TASS

Впоследствии этот опыт поможет ему. Горбачев займет пост министра сельского хозяйства СССР. Но до этого он самостоятельно поступит в лучший вуз страны - на юридический факультет МГУ - и тогда же, по его словам, у него начнется «длительный, растянувшийся на годы процесс переосмысления истории страны».

Визит в Индию в 1986 году. Юрий Лизунов, Александр Чумичев/TASS Юрий Лизунов, Александр Чумичев/TASS

В 1950 году он познакомился с будущей женой Раисой, ставшей ему верным соратником и лучшим другом. Свадьбу сыграли в столовой студенческого общежития в 1953 году.

Визит Горбачева на Кубу и встреча с Фиделем Кастро в 1989 году. AP AP

Партийная карьера Горбачева развивалась стремительно. Он снискал лояльность «вторых и третьих людей» страны после самого Леонида Брежнева, да и у главы государства был на хорошем счету. Негласно номенклатурщики называли его «хозяином Ставрополья».

Михаил Горбачев с премьер-министром Великобритании Маргарет Тэтчер, 1984 год. AP AP

Возглавил страну Горбачев в 1985-м. Он сильно отличался от многих своих предшественников на посту генсека, которые не могли похвастаться ни крепким здоровьем, ни ясным умом. Молодой (54 года для политбюро считались возрастом юноши), здоровый, открытый, образованный, не боящийся прямого общения с людьми на улице, Горбачев был симпатичен Западу и советским людям, жаждущим перемен. Франсуаза Саган сказала о нем: «Слишком неожиданно нормальный человек».

Горбачева провожают из Киева в Москву после продвижения в 1985-м. Владимир Мусаелян, Эдуард Песов/TASS Владимир Мусаелян, Эдуард Песов/TASS

«Соглашаясь тогда принять высший по существу государственный пост Генерального секретаря ЦК КПСС, я понимал: дальше так жить нельзя, и я не позволю себе оставаться на этом посту, если не буду поддержан при осуществлении кардинальных перемен», - вспоминал Горбачев. И перемены последовали стремительно.

Горбачев общается с гражданами, апреля 1986-го. TASS TASS

Первым делом он объявляет «битву за трезвость», начав антиалкогольную кампанию - большую на тот момент проблемы для буквально вымирающей от водки и ее суррогатов страны.

Рональд Рейган и Михаил Горбачев в 1992 году на ранчо Рейгана в Санта-Барбара. AP AP

Возглавив страну, он встречается с президентом США Рональдом Рейганом. Лидеры двух держав впервые за долгие годы пожали друг другу руки. Это было начало конца «холодной войны» и ядерного разоружения. Новая реальность развивалась стремительно.

Горбачев управляет комбайном. Юрий Лизунов; Эдуард Песов/TASS Юрий Лизунов; Эдуард Песов/TASS

Горбачев лишил КПСС конституционного статуса монополиста в политической системе и устроил массовую чистку ее рядов. В стране появились выборы по демократическому образцу, была законодательно ликвидирована цензура и похоронены другие болезненные практики, вроде монополии государства на внешнюю торговлю.

Совместная конференция Джорджа Буша-старшего и Михаила Горбачева в 1990 году. AP AP

После этого он еще не раз встретится с американскими лидерами. «Этот парень и есть перестройка!» - сказал однажды про него Буш-старший.

Юрий Лизунов, Александр Чумичев/TASS Юрий Лизунов, Александр Чумичев/TASS

7 апреля 1988 года Горбачев начал вывод советских войск из Афганистана.

Обмен поцелуями Михаила Горбачева и лидера ГДР Эриха Хонеккера в мае 1987-го. AP AP

Еще через два года - сыграл ключевую роль в падении Берлинской стены и воссоединении Германии. В марте 1990 года он становится первым (и, как оказалось единственным) выбранным на демократических выборах президентом СССР.

В 1991 году Горбачев наконец прочитал свою речь по случаю получения Нобелевской премии мира в 1990-м. Осло, 1991. AP AP

«В знак признания ведущей роли в мирном процессе» в 1991-м Горбачев получает Нобелевскую премию мира и навсегда вписывает себя в историю.

Горбачев и Рейган гуляют по Москве в 1988-м. Александр Чумичев/TASS Александр Чумичев/TASS

Однако политика ненасилия и демократизации внутри страны имела свои последствия - ее захлестнул шторм межнациональных конфликтов. Главным упреком Горбачеву до сих пор звучит развал Советского Союза.

Михаил Горбачев в 2006 году. Getty Images Getty Images

После 1991 года и отставки он уходит из большой политики, учреждает Горбачев-Фонд и Международный Зеленый Крест и уходит в резкую оппозицию первому президенту РФ Борису Ельцину. В 2014-м перед студентами МГУ он признал свою ответственность за распад Советского Союза: «Я старался сохранить, но сделать не сумел. <...> Вот за это несу ответственность. Меня же никто не снимал с работы, я сам ушел, потому что не мог с ними справиться».