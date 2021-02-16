Самые известные предатели России

Наибольший вред стране принес коллаборационист Андрей Власов. При его содействии десятки тысяч советских военнопленных стали воевать против своей родины на стороне нацистов.

1. Иван Мазепа

Портрет Ивана Мазепы в латах и с «андреевской лентой». Днепровский художественный музей Днепровский художественный музей

Иван Мазепа был одним из немногих людей, кто пользовался безграничным доверием царя Петра I. Будучи гетманом (правителем) Левобережной Украины (части России на тот момент), он долгие годы верно служил монарху, за что получил из его рук высшую государственную награду — Орден Андрея Первозванного.

Однако неудачный для России ход Северной войны (1700-1721 гг.) заставил Мазепу задуматься о перспективах выхода из под власти Москвы и создания независимой Украины, где правителем был бы он сам. После тайных переговоров со шведским королем Карлом XII гетман в октябре 1708 года открыто перешел на его сторону.

Карл XII и гетман Мазепа после Полтавской битвы. Gustaf Cederström Gustaf Cederström

Петр незамедлительно лишил Мазепу всех титулов и регалий, а Русская православная церковь наложила на него анафему. Большая часть казачества не поддержала гетмана и осталась верной царю. Когда 8 июля 1709 года шведские войска, а вместе с ними и небольшие силы мятежников были разгромлены под Полтавой, Мазепе пришлось бежать на территорию Османской империи, где он и скончался 2 октября того же года.

2. Генрих Люшков

Генрих Люшков. Архив НКВД Архив НКВД

Генрих Люшков был одним из самых высокопоставленных перебежчиков за всю советскую историю. Комиссар государственной безопасности 3-го ранга, начальник Управления НКВД Дальневосточного края, он тайно перешел границу созданного японцами марионеточного государства Маньчжоу-го ранним утром 13 августа 1938 года.

В период массовых политических репрессий в СССР, известных как «Большой террор» (1936-1938 гг.), Люшков занимался борьбой с «врагами народа» на Дальнем Востоке. В результате его деятельности волна арестов прокатилась по армии, органам НКВД, партийном аппарате и Тихоокеанском флоте.

Нередко в то время обвинитель сам становился обвиняемым. Когда в мае 1938 года Люшкова отозвали в Москву, он понял, что там, скорее всего, его не ждет ничего, кроме суда и казни. Тогда комиссар и решился на побег.

Специальные подразделения Императорского флота Японии. Общественное достояние Общественное достояние

От Генриха Люшкова японцы получили уникальную детальную информацию о численности и дислокации советских войск на Дальнем Востоке, расположении и состоянии оборонительных укреплений, военных кодах, методах работы НКВД, оппозиционных настроениях в регионе и вооруженных силах и так далее. В соответствии с этими данными Генеральный штаб Императорской армии Японии скорректировал свою стратегию будущей войны с СССР.

Люшкову было не суждено пережить Вторую мировую войну. Японцы не хотели, чтобы много узнавший о японской разведке бывший комиссар попал в руки СССР. 19 августа 1945 года он был ликвидирован.

3. Андрей Власов

Андрей Власов. Bundesarchiv Bundesarchiv

До того, как стать предателем номер один для Советского Союза, Андрей Власов считался талантливым и перспективным военачальником. В 1939 году он служил главным военным советником в Китае, и Чан Кайши даже наградил его орденом Золотого Дракона.

В обстановке первых катастрофических месяцев войны против Германии Власов действовал смело и эффективно. 20-я армия под его командованием сыграла немалую роль в разгроме немцев под Москвой в декабре 1941 года.

В 1942 году генерал-лейтенанту Андрею Власову передали в подчинение 2-ю ударную армию, летом того же года попавшую под Ленинградом в окружение. Сам же командующий был взят в плен и отправлен в лагерь. Там он и решил пойти на сотрудничество с немцами.

Власов с солдатами РОА. Bundesarchiv Bundesarchiv

Для нацистов Власов оказался ценным приобретением. Прославленный советский генерал, перешедший на сторону Гитлера, играл важную роль в пропагандистской войне. Все последующее время он посвятил агитации среди военнопленных солдат Красной Армии, привлечении их на свою сторону ради борьбы «за построение Новой России без большевиков».

Основной задачей предателя номер один стало объединение всех созданных подразделений русских коллаборационистов в одну Русскую Освободительную Армию (РОА), во главе которой он видел себя. Руководство Третьего Рейха, однако, долгое время с подозрением относилось к идее создания крупной объединенной армии из советских военнопленных и тормозило процесс. Власов получил свободу рук лишь в конце 1944 года, когда судьба нацистов была в целом предрешена. В итоге, РОА так и не стала какой-либо значимой военной силой.

Генерал попал в плен советских войск 12 мая 1945 года на территории Чехословакии при попытке пробиться на запад к американским войскам. Вместе с группой своих последователей он был обвинен в государственной измене и повешен 1 августа 1946 года в Москве.

4. Олег Пеньковский

Подсудимый Олег Пеньковский в зале суда. Тиханов/Sputnik Тиханов/Sputnik

В 1960 году полковник Главного разведывательного управления Генштаба Вооруженных Сил СССР Олег Пеньковский обратился к американской туристической группе в Москве с просьбой передать в посольство США его письмо. В нем он предлагал свои услуги ЦРУ по сбору секретных сведений для ЦРУ.

В следующем году во время командировки в Лондон британская спецслужба MI-6 снабдила Пеньковского всем необходимым шпионским оборудованием, включая портативную фотокамеру и специальные рации. Полковник получил оперативный псевдоним «Герой».

Шифровальные блокноты, принадлежавшие полковнику советской военной разведки Олегу Пеньковскому. Борис Приходько/Sputnik Борис Приходько/Sputnik

Один из самых результативных агентов Запада в СССР, Олег Пеньковский передал спецслужбам США и Великобритании 11 пленок, на которых было отснято 5500 документов объемом в 7650 страниц, содержащих секретную информацию касательно советских вооруженных сил. По его наводке было обезврежено около 600 советских разведчиков.

В 1962 году Пеньковский был раскрыт и арестован КГБ. 16 мая следующего года он был расстрелян за измену Родине.