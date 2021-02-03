Как русский «мальчик с песьей головой» покорил Америку

Сейчас уже известны причины редкого генетического заболевания гипертрихоза, или попросту избыточной волосатости, и их множество - от гормонального сбоя до сбоя работы нервной системы. Но в конце XIX века объяснения ему не было. Считалось, что это атавизм, который приближает «волосатых» людей к животным. Таких называли «людьми-собаками» - чаще всего волосами было покрыто все лицо, шея, плечи и спина.
Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона конца XIX века приводит поименно редкие примеры людей с «волосатостью» — Адриан Евтихиев и некий находившийся при нем мальчик Федор. «Как у Евтихиева, так и у Федора длинные и гладкие волосы покрывают лоб, нос и уши», - рассказывают в словаре.
Адриан Евтихиев и тот самый мальчик Федор Петров родились в соседних деревнях вблизи города Мантурово Костромской области, по данным местного краеведческого музея. Адриан был женат и имел двоих детей, но те рано умерли - был ли у них гипертрихоз точно неизвестно. Скандальная слава о необычном внешнем виде Адриана разнеслась по всей стране и дошла до Москвы - его исследовали ученые антропологи из университета.
«Все лицо Евтихеева, не исключая век и ушей, было покрыто мохнатою, тонкою, шелковисто-мягкою шерстью светло-пепельного цвета, длиною в полпальца и более», - описывал Адриана ученый-зоолог Федор Брандт.
Точно неизвестно, как судьба свела Адриана с малолетним Федором, еще одним «волосатым костромичем», но некий антрепренер предложил им вместе выступать на ярмарках. Их представляли как отца и сына - и этот экзотический дуэт имел у публики невероятный успех. Адриан даже дал Федору свою фамилию, заботился о нем и стал ему приемным отцом. Что случилось с настоящими родителями Федора - неизвестно.
«Волосы на голове у него были темно-русые, на лбу светло-рыжеватые, а в нижней части лица бледно-желто-серые. На туловище и конечностях, за исключением кистей, ступней, шеи и внутренней поверхности рук, волосы были почти бесцветны, густы, длиною до 6 сантиметров», - так писал Брандт про Федора.
В 1883 году Адриана и Федора пригласили выступать за границей: они стали звездами европейских паноптикумов, выступали в Париже, Берлине и других столичных площадках.
Их выступления приносили антрепренеру невероятные деньги. Адриан вел себя как настоящая звезда и по некоторым данным, в его «райдере» была кислая капуста и водка. Вскоре он скончался от алкоголизма.
Федор же продолжил выступать и даже превзошел европейский успех - известный американский антрепренер Финеас Барнум пригласил подростка в свой цирк, где уже был мужчина-карлик, некая «русалка» и сиамские близнецы.
Федор отлично вписался в шоу, которое Барнум провозгласил «Величайшим на Земле» (по мотивам истории Барнума снят фильм «Величайший шоумен» с Хью Джекманом). Мальчику дали прозвище Jo-Jo, и слава о «человеке с песьей мордой» распространилась по всей Америке. В газете штата Кентукки в 1886 году его назвали одним из самых интересных из ныне живущих «уродцев».
Кроме того, Барнум придумал для презентации мальчика сценическую легенду, чтобы заинтриговать публику. Федора якобы нашли охотники в глухом костромском лесу, где он с таким же волосатым отцом жили в норе как дикие звери. Свирепого отца, кинувшегося на охотников по легенде пришлось застрелить, а мальчика забрать в Америку… Барнум якобы лично приручил дикого мальчика. Для полноты легенды Федор рычал, скалился и даже рвал зубами сырое мясо - к восторгу публики.
По свидетельствам людей, знавших Федора, в реальности он был воспитанным и образованным человеком, знал несколько языков. Семью он так и не завел, был скромным, вел тихую жизнь и много читал.
После почти 20 лет успешных выступлений, Федор загрустил и захотел вернуться на родину - даже отправлял через консульства письма, где просил узнать о судьбе его матери. Но антрепренер не отпускал звезду шоу, приносившую немалые деньги, и Федор продолжал выступать.
В 1903 году на гастролях в Греции юноша заболел пневмонией и скончался.