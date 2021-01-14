Кто зарабатывает на детских поделках для уроков труда?

Для многих детей и их родителей школьные задания по труду оказываются пыткой. Домики, ежиков и осенний лес ночь напролет иногда вынуждена сооружать вся семья. Но нашлись люди, которые сделали из этого настоящий бизнес.

На часах почти полночь. В двери родительской спальни появляется сонный ребенок с неожиданной новостью: он только что вспомнил, что завтра к 8 утра ему надо принести в школу еще одно домашнее задание – поделку из шишек. И тут начинается: родители судорожно перерывают ящики в поисках пластилина и клея, гуглят круглосуточные магазины с канцтоварами или отправляются в ближайший парк за шишками с фонарем в руках.

Ситуация, знакомая с детства каждой российской семье. «Я в 2 часа ночи вспоминала, что мне ткань для фартука на труды нужна», – пишет @marslegend7.

«У меня такое было в 3 классе. На улице зима, ужас, холодно, еще почти час ночи. Я бужу маму и говорю, что забыла ежика сделать. Она отправила на улицу братьев искать для меня шишки и листья», – вспоминает @azizanurlybek. Тиктокерами эта ситуация обыгрывалась бесчисленное количество раз, и каждый раз подобные видео собирают сотни сочувствующих комментариев. Школьные домашние задания, про которые забыли и вспомнили в самый последний момент – общая боль всех родителей, у которых ребенок учится младших классах.

В России, правда, нашлись и те, кто готов от нее спасти – за символическую плату. Мастера детских поделок можно найти на тематических сайтах или в социальных сетях. Он сделает за родителя и ребенка тот самый домик из желудей, рисунок на тему зимы и прочие поделки. Есть готовые работы, их можно купить в один клик; есть работы по индивидуальному заказу и есть просто материалы (если не охота идти за ними в ближайший лес или парк) – шишки, самые обычные осенние листья, кора деревьев...

Цены на работы сильно варьируются – от человечка из желудей за 50 рублей ($0,7) и модели солнечной системы за 5000 рублей ($68) до модели православного храма и рождественских гуляний за 15000 рублей ($200)!

Кто этим занимается

«Прежде, чем начать продавать поделки, я провела маркетинговое исследование, а нужно ли это кому-то. Нашла пару магазинов, почитала отзывы, поняла, что покупают. Сделала парочку, загрузила несколько работ, которые делала со своими детьми… Так все началось», – рассказывает Russia Beyond Мария Дугова из Москвы.

Более 12 лет она занимается лоскутным шитьем, это ее основная работа. «Но этот вид рукоделия не имеет сезонного спроса, поэтому я искала варианты “горячего спроса и предложения”. У меня двое детей, одной 10 лет, другой 6. Всегда занимаем призовые места с поделками», – говорит Мария.

Поделки Марии Мастерская "Из лоскутов.ру" Мастерская "Из лоскутов.ру"

Часто мамы обращаются к ней поздно вечером, когда понимают, что в противном случае им предстоит провести полночи над очередной аппликацией. Особенно много обращений перед праздниками – ко Дню матери, Новому году, 8 марта. Мария за срочность двойной тариф не берет, но многие мастера так и делают. Большинство из них пришло в этот бизнес, находясь в декрете.

Поделки Марии Мастерская "Из лоскутов.ру" Мастерская "Из лоскутов.ру"

«Я делала поделки со своими детьми, а потом другие мамочки на детских площадках начали просить: “Сделай моему”. Я отказывала, время и материалы стоят денег. “Я заплачу”. Сначала делала для таких мамочек и их знакомых, а потом решила разместить пару работ в сети», – говорит Татьяна, она работает флористом в отеле, в прошлом была учителем младших классов и видела массу детских работ.

Поделки Марии Мастерская "Из лоскутов.ру" Мастерская "Из лоскутов.ру"

«Поверьте, сразу видно, что делают родители, где работа куплена, а что сделал ребенок сам», – уверяет Мария. У одного ребенка детализированная работа солнечной системы с динамичными объектами, а у другого – вырезанная из картона ракета. Правда, мало кого такой «подлог» в детских садах и школах на конкурсах рукоделия смущает.

Поделки Марии Мастерская "Из лоскутов.ру" Мастерская "Из лоскутов.ру"

Травматичный опыт или важный момент воспитания?

«Спасибо большое! Очень хорошая работа! Завтра в садик идем с поделкой!))»

«Все отлично, заняли в школе первое место»

«Большое спасибо. Получили пятерку»

Комплиментарные отзывы на работы мастеров подтверждают – спрос на такие вещи высокий. Выиграть конкурс, получить хорошую оценку, избавить родителей от хлопот – кому-то покажется, что это нечестно, но по словам Марии она хорошо понимает своих клиентов. На вопрос, зачем родители и школы на это идут, она отвечает: «Ради детей. Вы не представляете сколько счастья в глазах ребенка, когда он несет поделку и взрослые хвалят его и маму. Это психологический момент. Психология взрослого, которые покупает эти работы, а не делает их сам, тоже проста: “У меня нет времени, я не могу сделать сам, но и не могу обидеть своего ребенка, никак ему не помочь"».

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«Дети всегда искренние, и они сами рассказывают, откуда взялась работа и к какой ее части они были причастны», - говорит Татьяна, которая считает этичным продавать только заготовки работ – чтобы клиенты сами ее доделывали вместе с детьми.

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Иногда детские конкурсы становятся полем для конкуренции родителей – чья поделка круче. Бывает, что ребенок впервые видит «свою» работу непосредственно на конкурсе. Не принять такую работу школа не имеет права, но это подтачивает мотивацию других детей. Однако все это, скорее, «побочные эффекты», считает воспитатель Альбина Минигалиева: «Это [задания] делается для того, чтобы родители с детьми проводили досуг. Совместный труд сближает. И еще ребенок начинается внимательнее относиться к тому, что делает сам».