10 мемов царской России (КАРТИНКИ)

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Екатерина Синельщикова

Всеобщее достояние
В дореволюционной России тоже любили посмеяться над забавными картинками. Их печатали на открытках, которыми обменивалась элита.

Открытки в России появились в XIX веке, а в начале XX они стали таким же ходовым товаром по праздникам, как и шоколад. Правда, позволить все это могли себе только сливки общества. Стоили открытки недешево: 3-5 копеек за черно-белую, 5-10- за цветную (в то время как буханка хлеба стоила полкопейки).

Темы разные: от стандартных поздравлений с праздниками до репродукций картин и просто милых изображений. Но была среди них категория открыток, которая выглядела смешно, саркастически, дерзко или совсем уж сюрреалистично. Оказывается, юмор и проблемы этих «царских мемов» не так уж сильно отличаются от современности. Еще сто лет назад в России смеялись над вегетарианцами, курьезами моды и несовпадением реальности и ожиданий.

1. «Помолвлен. Женат. Разведен»

Всеобщее достояние

2. «Папа! Папа!»

Всеобщее достояние

3. «Христос Воскресе!»

Всеобщее достояние

4. «Удовольствие своего рода составляет морское путешествие»

Всеобщее достояние

5. «Брак по расчету» (Истоки мемов с котятами где-то здесь)

Всеобщее достояние

6. Подсолить нужно.

Всеобщее достояние

7. «Мечта и действительность»

Всеобщее достояние

8. «Вегетарианец. Если мне удасться избежать опасности, даю слово есть мясное»

Всеобщее достояние

9. «Поборница равноправия у мужской купальни»

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10. «Плодитесь и размножайтесь»

Всеобщее достояние

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