10 мемов царской России (КАРТИНКИ)

Открытки в России появились в XIX веке, а в начале XX они стали таким же ходовым товаром по праздникам, как и шоколад. Правда, позволить все это могли себе только сливки общества. Стоили открытки недешево: 3-5 копеек за черно-белую, 5-10- за цветную (в то время как буханка хлеба стоила полкопейки).
Темы разные: от стандартных поздравлений с праздниками до репродукций картин и просто милых изображений. Но была среди них категория открыток, которая выглядела смешно, саркастически, дерзко или совсем уж сюрреалистично. Оказывается, юмор и проблемы этих «царских мемов» не так уж сильно отличаются от современности. Еще сто лет назад в России смеялись над вегетарианцами, курьезами моды и несовпадением реальности и ожиданий.