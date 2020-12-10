10 мемов царской России (КАРТИНКИ)

Открытки в России появились в XIX веке, а в начале XX они стали таким же ходовым товаром по праздникам, как и шоколад. Правда, позволить все это могли себе только сливки общества. Стоили открытки недешево: 3-5 копеек за черно-белую, 5-10- за цветную (в то время как буханка хлеба стоила полкопейки).

Темы разные: от стандартных поздравлений с праздниками до репродукций картин и просто милых изображений. Но была среди них категория открыток, которая выглядела смешно, саркастически, дерзко или совсем уж сюрреалистично. Оказывается, юмор и проблемы этих «царских мемов» не так уж сильно отличаются от современности. Еще сто лет назад в России смеялись над вегетарианцами, курьезами моды и несовпадением реальности и ожиданий.

1. «Помолвлен. Женат. Разведен»

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2. «Папа! Папа!»

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3. «Христос Воскресе!»

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4. «Удовольствие своего рода составляет морское путешествие»

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5. «Брак по расчету» (Истоки мемов с котятами где-то здесь)

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6. Подсолить нужно.

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7. «Мечта и действительность»

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8. «Вегетарианец. Если мне удасться избежать опасности, даю слово есть мясное»

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9. «Поборница равноправия у мужской купальни»

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10. «Плодитесь и размножайтесь»