Какие исследования проводят ученые Института X-BIO ТюмГУ?

Как бороться с вредителями растений, не нарушив экосистему? Можно ли сохранить леса Сибири с помощью клещей? Зачем человечеству нужны паразиты? На эти и многие другие вопросы ищут ответы исследователи Института экологической и сельскохозяйственной биологии (X-BIO) Тюменского государственного университета.

Биологическая безопасность

В X-BIO занимаются поиском ответов на биологические угрозы для человека, животных и растений.

Исследователи X-BIO – одни из самых авторитетных в России специалистов по акарологии (наука о клещах). В институте издается единственный в стране научный журнал Acarina, посвященный изучению клещей, который индексируется международной базой Scopus. Молодые ученые института пытаются приручить хищных клещей для пользы человечества.

Так, осенью 2020 года исследователи X-BIO ТюмГу во время экспедиции по горам Северного Кавказа и Алтая собрали новые виды клещей, которые будут защищать растения от вредителей. С помощью клещей предлагается бороться с жуками-короедами, которые уничтожают больше деревьев в Сибири, чем лесные пожары.

Крошечные, но очень хищные клещи могли бы стать «биологическим оружием» для жуков-короедов.

Единство науки и образования

Созданный в конце 2017 года, X-BIO задумывался как научный центр Сибири, где молодые ученые могли бы не только заниматься исследованиями в области биологической и экологической безопасности, а также найти применение своим разработкам на практике.

«Наша сила в коллаборации с ведущими институтами Российской академии наук и лучшими зарубежными исследователями», - говорит научный руководитель X-BIO Андрей Толстиков.

ТюмГУ входит в топ-500 лучших университетов в области науки о растениях и животных (Plant and Animal Science), при этом занимая 23 место по международным коллаборациям в данной области.

Здесь можно получить магистерскую степень по двум программам на английском языке: «Биологическая безопасность растений» (Plant Biosecurity) и «Математическая биология и биоинформатика» (Mathematical Biology and Bioinformatics).

Практику будущие магистры проходят во Всероссийском институте защиты растений в Санкт-Петербурге), стратегическом партнере X-BIO и в Московском институте био-медицинской химии им. Ореховича.

В группах учатся не только российские, но и иностранные студенты.

В институте реализуется три аспирантские программы: «Микология», «Почвоведение» и «Энтомология». Магистры и аспиранты , как правило, совмещают учебу с работой научными сотрудниками в лабораториях X-BIO.

В X-BIO работают исследовательские группы по энтомологии, биологии почв, микробиологии, геномике, биоинженерии и другие.

Помимо институтов Российской академии наук, ученые ТюмГУ сотрудничают и с международными научными центрами.

Молодые ученые регулярно получают российские и международные гранты на исследования в области биологической безопасности.