Диксон: 10 фактов о САМОМ северном поселке России

За селом Диксон закреплена территория в 220 тысяч квадратных километров, что сопоставимо с территорией Великобритании (243 809 км2). Но живет на ней, согласно данным 2018 года, всего 548 человек – получается, что это почти по пятьсот квадратных километров на каждого!
На самом деле, не смотря на то, что за селом по стечению обстоятельств оказалась закреплена столь огромная территория, все его жители живут рядом друг с другом, в небольшом поселении. За последние тридцать лет их число сократилось в десять раз – все уехали на «материк», так люди из отдаленных районов страны называют остальную Россию.
Местные жители попадают в Диксон, предъявляя паспорт с пропиской, а вот въезд для посторонних – строго по пропускам, поселок находится на побережье и считается пограничной зоной. Попасть сюда можно только по воздуху – на острове (Диксон делит на две части пролив) есть аэропорт, куда летает только старенький АН-26 раз в неделю. Все продукты тоже доставляются по воздуху, поэтому стоят они недешево.
Жители Диксона не могу поехать и заправить машину бензином. В поселке нет заправки, а ближайшая находится в 500 км. Впрочем, даже туда уехать не получится – дорог нет в принципе.
Если нужен бензин, его нужно успеть заказать летом, сразу на весь год. Тогда его завезут кораблем. Следующая поставка – через год. Но автомобили тут редкость все равно. «В основном у людей снегоходы и моторные лодки. В навигацию заказываем от одной до двух тонн бензина. На год хватает», – говорит житель Александр Анисимов.
Арктическая зима – это полярные ночи, экстремальный холод, смертельно опасная пурга неделями. В Диксоне зима длится девять месяцев в году, когда температура опускается почти до -50°C. Но местные считают, что это еще неплохо: «Ветра частые, климат ведь морской. Но морозы не такие крепкие, как в Норильске, Дудинке, там чуть дунет - вообще невозможно выйти на улицу. Тут ветер, но сравнительно тепло», – считает Альберт Мингажев, преподаватель английского в школе.
В июне здесь все еще ездят на снегоходах, и средняя температура поднимается до +5-6°C.
Район Диксона это арктическая пустыня. Здесь нет деревьев, даже карликовых. Летом это зеленая тундра, зимой – бескрайние белый снег.
Преступность в Диксоне нулевая, но полиция все равно есть – она защищает местных от медведей и волков. О приближении белых медведей сообщает также смс-рассылка и расклеенные объявления: в них настоятельно рекомендуют не ходить по одному после 20:00, не пытаться покормить медведя и (на случай, если есть желающие) не фотографироваться с ним.
Но самый эффективный способ, считает Роберт Прасценис, программист, это наблюдение за собаками: «Единственная мера безопасности: если на улице не видно собак, значит, надо смотреть по сторонам. Если псы спокойно лежат или бегают, все нормально. Когда жители видят медведя, звонят в администрацию и полицию – те в машину и прогоняют хищника».
Сотовая связь здесь появилась только лет десять назад. Теперь в посёлке есть и интернет, но он настолько слабый, что для того чтобы загрузить несколько фотографий, уходит полтора-два часа. Зато стоит такой интернет в месяц как за полгода на «материке».
Несколько лет назад она закрылась из-за отсутствия врачей в Диксоне. Если станет плохо, единственный вариант – вызвать экстренный рейс санавиации. В обычное же время периодически сюда приезжает терапевт и осматривает население. А кроме больницы здесь нет ни кинотеатра, ни автобусов, кофеен, супермаркетов или рекламных баннеров. Но есть тренажерный зал – многие проводят время там.
Это в 30 раз дороже, чем содержание поселка с такой же численностью, например, на Саянах, на леднике на юге Сибири. Диксон на 90% дотационный. Помимо небольшого числа тех, кто живет тут постоянно, в основном в поселок завозят работников вахтовым методом, и почти все они работают в бюджетных организациях.
В советские годы Диксон был центром торговли, разработки месторождений, экспедиций, а также местом для ссылок. Сюда со всей страны приезжали геологи, учителя, военные, полярные летчики. В 1980-х тут еще проживало около 5 тысяч человек. Сейчас поселку 105 лет.