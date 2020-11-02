Диксон: 10 фактов о САМОМ северном поселке России

Диксон называют «краем света» – он находится на окраине Северного Ледовитого океана, на берегу залива. На каждого жителя тут приходится по пятьсот квадратных километров.

1. На территории размером с Великобританию живет 548 человек

За селом Диксон закреплена территория в 220 тысяч квадратных километров, что сопоставимо с территорией Великобритании (243 809 км2). Но живет на ней, согласно данным 2018 года, всего 548 человек – получается, что это почти по пятьсот квадратных километров на каждого!

Роберт Прасценис/Sputnik Роберт Прасценис/Sputnik

На самом деле, не смотря на то, что за селом по стечению обстоятельств оказалась закреплена столь огромная территория, все его жители живут рядом друг с другом, в небольшом поселении. За последние тридцать лет их число сократилось в десять раз – все уехали на «материк», так люди из отдаленных районов страны называют остальную Россию.

2. Въезд по пропускам

Валерий Мельников/Sputnik Валерий Мельников/Sputnik

Местные жители попадают в Диксон, предъявляя паспорт с пропиской, а вот въезд для посторонних – строго по пропускам, поселок находится на побережье и считается пограничной зоной. Попасть сюда можно только по воздуху – на острове (Диксон делит на две части пролив) есть аэропорт, куда летает только старенький АН-26 раз в неделю. Все продукты тоже доставляются по воздуху, поэтому стоят они недешево.

3. Шанс купить бензин - раз в год

Александр Поляков/Sputnik Александр Поляков/Sputnik

Жители Диксона не могу поехать и заправить машину бензином. В поселке нет заправки, а ближайшая находится в 500 км. Впрочем, даже туда уехать не получится – дорог нет в принципе.

Если нужен бензин, его нужно успеть заказать летом, сразу на весь год. Тогда его завезут кораблем. Следующая поставка – через год. Но автомобили тут редкость все равно. «В основном у людей снегоходы и моторные лодки. В навигацию заказываем от одной до двух тонн бензина. На год хватает», – говорит житель Александр Анисимов.

4. Здесь 9 месяцев зима

Роберт Прасценис/Sputnik Роберт Прасценис/Sputnik

Арктическая зима – это полярные ночи, экстремальный холод, смертельно опасная пурга неделями. В Диксоне зима длится девять месяцев в году, когда температура опускается почти до -50°C. Но местные считают, что это еще неплохо: «Ветра частые, климат ведь морской. Но морозы не такие крепкие, как в Норильске, Дудинке, там чуть дунет - вообще невозможно выйти на улицу. Тут ветер, но сравнительно тепло», – считает Альберт Мингажев, преподаватель английского в школе.

В июне здесь все еще ездят на снегоходах, и средняя температура поднимается до +5-6°C.

5. Здесь совсем нет деревьев

Роберт Прасценис/Sputnik Роберт Прасценис/Sputnik

Район Диксона это арктическая пустыня. Здесь нет деревьев, даже карликовых. Летом это зеленая тундра, зимой – бескрайние белый снег.

6. От медведей защищает полиция

Преступность в Диксоне нулевая, но полиция все равно есть – она защищает местных от медведей и волков. О приближении белых медведей сообщает также смс-рассылка и расклеенные объявления: в них настоятельно рекомендуют не ходить по одному после 20:00, не пытаться покормить медведя и (на случай, если есть желающие) не фотографироваться с ним.

Роберт Прасценис/Sputnik Роберт Прасценис/Sputnik

Но самый эффективный способ, считает Роберт Прасценис, программист, это наблюдение за собаками: «Единственная мера безопасности: если на улице не видно собак, значит, надо смотреть по сторонам. Если псы спокойно лежат или бегают, все нормально. Когда жители видят медведя, звонят в администрацию и полицию – те в машину и прогоняют хищника».

7. В Диксоне никто не качает видео из интернета

Александр Поляков/Sputnik Александр Поляков/Sputnik

Сотовая связь здесь появилась только лет десять назад. Теперь в посёлке есть и интернет, но он настолько слабый, что для того чтобы загрузить несколько фотографий, уходит полтора-два часа. Зато стоит такой интернет в месяц как за полгода на «материке».

8. Здесь нет больницы

Роберт Прасценис/Sputnik Роберт Прасценис/Sputnik

Несколько лет назад она закрылась из-за отсутствия врачей в Диксоне. Если станет плохо, единственный вариант – вызвать экстренный рейс санавиации. В обычное же время периодически сюда приезжает терапевт и осматривает население. А кроме больницы здесь нет ни кинотеатра, ни автобусов, кофеен, супермаркетов или рекламных баннеров. Но есть тренажерный зал – многие проводят время там.

9. Содержание поселка обходится в более 100 миллионов рублей ($1,2 млн) в год

Роберт Прасценис/Sputnik Роберт Прасценис/Sputnik

Это в 30 раз дороже, чем содержание поселка с такой же численностью, например, на Саянах, на леднике на юге Сибири. Диксон на 90% дотационный. Помимо небольшого числа тех, кто живет тут постоянно, в основном в поселок завозят работников вахтовым методом, и почти все они работают в бюджетных организациях.

10. Бывшая столица Арктики

Legion Media Legion Media

В советские годы Диксон был центром торговли, разработки месторождений, экспедиций, а также местом для ссылок. Сюда со всей страны приезжали геологи, учителя, военные, полярные летчики. В 1980-х тут еще проживало около 5 тысяч человек. Сейчас поселку 105 лет.