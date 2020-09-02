Сколько зарабатывают русские инстаграм-блогеры?

Журнал Forbes составил список из 15 русских блогеров, которые заработали больше всех денег на рекламе в Instagram. Рассказываем, сколько они заработали в соцсети за год и чем привлекают аудиторию.

Согласно рейтингу Forbes, больше всего на рекламе в российском сегменте Instagram зарабатывают популярные телеведущие, певицы и другие медиаперсоны. Журнал анализировал данные с 1 мая 2019 года по 30 апреля 2020 года.

Так, самой богатой по меркам доходов от рекламы в соцсети стала Ксения Собчак (7,7 млн подписчиков). За год Собчак заработала $1,48 млн. Рекламировала Ксения и ноутбуки Huawei, и костюмы для занятия йогой, и даже средство от отравления «Полисорб», а параллельно с этим комментировала важные события в стране.

Ксения Собчак Сергей Бобылев/TASS Сергей Бобылев/TASS

Вторую строчку в рейтинге заняла певица Полина Гагарина (8,4 млн подписчиков). Девушка заработала $890 тыс. за год - она рекламировала ароматы Boss, сервисы от Сбербанка, чипсы Lay’s и другие товары.

Полина Гагарина Вячеслав Прокофьев/TASS Вячеслав Прокофьев/TASS

Третье место по доходам занимает Ида Галич (7,1 млн подписчиков), которая обрела популярность благодаря юмористическим вайнам, коротким видеороликам. Помимо этого она сняла несколько музыкальных клипов, выпустила познавательное шоу для детей и взрослых на YouTube, а в 2020 году запустила семейное скетч-шоу на одном из российских телеканалов. Все это принесло Галич $850 тыс.

В рейтинг попали несколько телеведущих, например, Ксения Бородина (15,4 млн подписчиков и $770 тыс) и Анастасия Ивлеева (17,7 млн подписчиков и $610 тыс.), которая часто использует в своих юмористических роликах образ женщины-гопника.

Анастасия Ивлеева Валерий Мельников/Sputnik Валерий Мельников/Sputnik

Также в списке отмечены певицы и рэперы (Елена Темникова, 5,2 млн подписчиков и $600 тыс. Ольга Бузова, 21,8 млн подписчиков и $600 тыс, а также Егор Крид, 13,1 млн подписчиков и $570 тыс.)

Десятое место списка занял боец смешанных боевых искусств Хабиб Нурмагомедов (21,2 млн подписчиков и $600 тыс). В основном боец выкладывает фото с тренировок, однако среди его постов можно встретить рекламу масла черного тмина и протеиновых батончиков.

Хабиб Нурмагомедов Getty Images Getty Images

Исследовательская компания WhoIsBlogger, которая проанализировала данные по просьбе Forbes, отмечает, что подавляющее большинство участников рейтинга - мамы, а их контент нередко посвящен семье и материнству.

«Инстамамы изначально были движущей силой Instagram. Наибольшую аудиторию они набирают в первые годы рождения ребенка, в это же время рекламодатели наиболее активно размещают у них рекламу», — рассуждает основатель сервиса WhoIsBlogger Лев Грунин. Их смотрят другие мамы, которые чаще других совершают покупки, именно поэтому для брендов инстамамы в приоритете, поясняет директор по маркетингу интернет-маркетинговой компании GetBlogger Михаил Карпушин.

Не только Instagram-звезды

Немало зарабатывают в Instagram и популярные блогеры, для которых основной площадкой является не телевидение и не соцсети для размещения фото, а YouTube. В распоряжении Russia Beyond оказался прайс-лист популярных YouTube-блогеров, сотрудничающих с «Авторскими медиа» - компанией, которая занимается продажей рекламы у блогеров.

Согласно прайс-листу (цены актуальны на июль 2020 года), один из популярных YouTube-каналов юмористических скетчей OneTwo (3,9 млн подписчиков на YouTube) соглашается на рекламную интеграцию на YouTube с упоминанием в Instagram за 580 тыс. рублей.

Стоимость рекламы в сториз и постах другого популярного блогера Ильи Варламова, который снимает видео об инфраструктуре городов и жизни в России (1,77 млн подписчиков на YouTube), варьируется от 80 до 365 тыс рублей.

Илья Варламов Владимир Трефилов/Sputnik Владимир Трефилов/Sputnik

Влогер Юлия Пушман (1,89 млн подписчиков на YouTube) также делает рекламные посты в своем аккаунте в Instagram, но за чуть меньшие деньги - от 200 до 260 тыс. рублей за пост. Средняя стоимость размещения рекламы менее популярных блогеров составляет 70-100 тыс. рублей.