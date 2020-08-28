Надувные храмы и войсковые свечи: как православная церковь помогает русским военным

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Виктория Рябикова

Авилов Александр/Агентство «Москва»
Передвижные церкви на колесах, надувные храмы и свечи цвета хаки для военных - лишь малый результат сотрудничества РПЦ и Минобороны России. Рассказываем, как у Русской православной церкви появился свой военный отдел и как он устроен.

На форуме «Армия-2020», который проводит Минобороны с 23 по 29 августа в Подмосковье, представили военно-полевые рясы для священнослужителей. Фотографии нескольких моделей ряс, в том числе камуфляжных, облетели интернет. На самом деле, русская православная церковь уже давно имеет целый военный отдел.

Первые военные священники и церковь на КамАЗе

В 1995 году Священный Синод РПЦ создал отдел по взаимодействию с Вооруженными силами РФ. В первые годы он занимался строительством в воинских частях и подразделениях молельных комнат и небольших храмов, сообщается на сайте отдела. На следующий год, в 1996, в военных вузах начали появляться факультеты православной культуры

Военные священники благословили личный состав ВДВ на доблестный ратный труд

Военные священники благословили личный состав ВДВ на доблестный ратный труд

Министерство обороны Российской Федерации

В 2009 году президент России Дмитрий Медведев распорядился воссоздать институт штатного военного духовенства. Как сообщает «Газета.ру», в армии появилась должность помощника командира по работе с верующими военнослужащими, туда как раз и брали священников. Всего было открыто 242 вакансии.

В 2011 году полномочия священников в армии расширились - служители церкви могли не только проводить богослужения для офицеров и солдат, но и инструктировать караул в «нравственном смысле». Помимо этого, священники освящали все виды военного снаряжения - от кораблей до ракет. 

Однако священников, по данным газеты, катастрофически не хватало, недокомплект составлял 90%. Тогда в 2012 году Медведев разрешил священникам брать отсрочку от военной службы. 

Год спустя в Военном университете Министерства обороны состоялся первый официальный выпуск военных священнослужителей, рассказал в своей статье преподаватель кафедры информационного обеспечения Военного университета Министерства обороны РФ Алексей Артемьев. 

Храм на колесах

Храм на колесах

kapellan.ru

«Русская православная церковь стремится представлять себя в российской армии как духовно влиятельная идеологическая структура. А главной своей целью РПЦ считает формирование у российских военнослужащих качеств, необходимых для достижения духовного превосходства над противником», — писал Артемьев. 

В 2013 году «для укрепления боевого духа» в Воздушно-десантных войсках России начали тестировать православный храм на колесах, созданный на базе грузового автомобиля «КамАЗ». По задумке, храмы предназначались для «духовного окормления» военных во время учений, вооруженных конфликтов и локальных войн. Церкви хотели установить во всех частях российских ВС, однако в дальнейшем об успешном масштабном развертывании храмов по воинским частям не сообщалось. 

Духовный десант, первые военные рясы и храм Минобороны

Весной 2013 года на заснеженном поле Рязанской области прошли учения священников воздушных войск. 40 православных батюшек прыгали с парашютами, а также учились разворачивать надувной храм, представляющий собой палатку, которую священники надували электрическими насосами. Кресты и иконостасы прикреплялись к храму на липучках. 

Военнослужащие выходят из мобильного храма, развернутого на месте десантирования

Военнослужащие выходят из мобильного храма, развернутого на месте десантирования

Максим Блинов/Sputnik

«Как храм может быть применен - или по голове противника ударить сверху [сбросив его с самолета], или развернуться на рубеже и помолиться», — заявлял начальник управления по работе с верующими военнослужащими вооруженных сил РФ Борис Лукичев. Позднее о массовом развертывании подобных храмов также не сообщалось.

В 2012 году военные священники ВДВ совершили 38 прыжков с парашютом

В 2012 году военные священники ВДВ совершили 38 прыжков с парашютом

Министерство обороны Российской Федерации

К 2015 году военных священников все еще не хватало - в войсках на штатной основе работало только 132 священнослужителя на 242 должности, среди них два мусульманина и один буддист. К 2019 году число военных священников в российской армии удалось увеличить до 200, заявляет BBC.

В 2016 году в Центральном военном округе впервые показали рясу для военных священников. Она напоминала обычную военную форму, однако вместо петличек был вышит православный крест, а на месте имени и должности военнослужащего - имя и церковный сан священника. Форма предназначалась для священников, которые будут служить на полевых выходах и военных учениях.

Полковой священник в униформе на VI международном военно-техническом форуме «Армия-2020» в конгрессно-выставочном центре «Патриот»

Полковой священник в униформе на VI международном военно-техническом форуме «Армия-2020» в конгрессно-выставочном центре «Патриот»

Авилов Александр/Агентство «Москва»

Вместе с новыми моделями ряс на форуме «Армия» в 2020 году показали «войсковые» восковые свечи цвета хаки и другие предметы церковной атрибутики. При этом в самом РПЦ новые камуфляжные облачения не одобрили. 

Церковная утварь и полевая форма священника на выставке вооружения на VI международном военно-техническом форуме «Армия-2020» в конгрессно-выставочном центре «Патриот»

Церковная утварь и полевая форма священника на выставке вооружения на VI международном военно-техническом форуме «Армия-2020» в конгрессно-выставочном центре «Патриот»

Авилов Александр/Агентство «Москва»

«Все, что делается, должно делаться по уставу Русской православной церкви и по согласованию с синодальным отделом по взаимоотношению с Вооруженными силами и правоохранительными органами. Этого сделано не было», — заявил “Интерфаксу” Председатель Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами епископ Стефан. 

Одним из главных результатов работы синодального отдела стало строительство главного храма Вооруженных сил России в парке «Патриот» в Подмосковье. Строительство храма, по информации Znak.com, обошлось в 6 млрд рублей ($80,4 млн), три из них составили пожертвования, еще половину выделили из бюджета. Высота здания вместе с крестом составила 95 метров – это один из самых высоких православных храмов в мире. 

Главный храм Вооруженных сил РФ

Главный храм Вооруженных сил РФ

Валерий Шарифулин/TASS

Храм даже украсили мозаикой с Путиным, Сталиным и другими политическими деятелями, однако впоследствии мозаику убрали. Храм освятили в июне 2020 года, а в конце июля там прошло первое венчание пары военных, которые состояли в браке 58 лет.

Интерьер главного храма Вооруженных сил РФ

Интерьер главного храма Вооруженных сил РФ

Евгений Одиноков/Sputnik

Таинство венчания совершил ключарь храма епископ Стефан - тот самый, которому не понравились войсковые свечи. Насчет венчания он заявил, что «в этом есть особая гордость - обвенчаться в таком месте, которое является объектом культурного достояния нашей страны». 

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