Надувные храмы и войсковые свечи: как православная церковь помогает русским военным

Передвижные церкви на колесах, надувные храмы и свечи цвета хаки для военных - лишь малый результат сотрудничества РПЦ и Минобороны России. Рассказываем, как у Русской православной церкви появился свой военный отдел и как он устроен.

На форуме «Армия-2020», который проводит Минобороны с 23 по 29 августа в Подмосковье, представили военно-полевые рясы для священнослужителей. Фотографии нескольких моделей ряс, в том числе камуфляжных, облетели интернет. На самом деле, русская православная церковь уже давно имеет целый военный отдел.

Первые военные священники и церковь на КамАЗе

В 1995 году Священный Синод РПЦ создал отдел по взаимодействию с Вооруженными силами РФ. В первые годы он занимался строительством в воинских частях и подразделениях молельных комнат и небольших храмов, сообщается на сайте отдела. На следующий год, в 1996, в военных вузах начали появляться факультеты православной культуры.

Военные священники благословили личный состав ВДВ на доблестный ратный труд Министерство обороны Российской Федерации Министерство обороны Российской Федерации

В 2009 году президент России Дмитрий Медведев распорядился воссоздать институт штатного военного духовенства. Как сообщает «Газета.ру», в армии появилась должность помощника командира по работе с верующими военнослужащими, туда как раз и брали священников. Всего было открыто 242 вакансии.

В 2011 году полномочия священников в армии расширились - служители церкви могли не только проводить богослужения для офицеров и солдат, но и инструктировать караул в «нравственном смысле». Помимо этого, священники освящали все виды военного снаряжения - от кораблей до ракет.

Однако священников, по данным газеты, катастрофически не хватало, недокомплект составлял 90%. Тогда в 2012 году Медведев разрешил священникам брать отсрочку от военной службы.

Год спустя в Военном университете Министерства обороны состоялся первый официальный выпуск военных священнослужителей, рассказал в своей статье преподаватель кафедры информационного обеспечения Военного университета Министерства обороны РФ Алексей Артемьев.

Храм на колесах kapellan.ru

«Русская православная церковь стремится представлять себя в российской армии как духовно влиятельная идеологическая структура. А главной своей целью РПЦ считает формирование у российских военнослужащих качеств, необходимых для достижения духовного превосходства над противником», — писал Артемьев.

В 2013 году «для укрепления боевого духа» в Воздушно-десантных войсках России начали тестировать православный храм на колесах, созданный на базе грузового автомобиля «КамАЗ». По задумке, храмы предназначались для «духовного окормления» военных во время учений, вооруженных конфликтов и локальных войн. Церкви хотели установить во всех частях российских ВС, однако в дальнейшем об успешном масштабном развертывании храмов по воинским частям не сообщалось.

Духовный десант, первые военные рясы и храм Минобороны

Весной 2013 года на заснеженном поле Рязанской области прошли учения священников воздушных войск. 40 православных батюшек прыгали с парашютами, а также учились разворачивать надувной храм, представляющий собой палатку, которую священники надували электрическими насосами. Кресты и иконостасы прикреплялись к храму на липучках.

Военнослужащие выходят из мобильного храма, развернутого на месте десантирования Максим Блинов/Sputnik Максим Блинов/Sputnik

«Как храм может быть применен - или по голове противника ударить сверху [сбросив его с самолета], или развернуться на рубеже и помолиться», — заявлял начальник управления по работе с верующими военнослужащими вооруженных сил РФ Борис Лукичев. Позднее о массовом развертывании подобных храмов также не сообщалось.

В 2012 году военные священники ВДВ совершили 38 прыжков с парашютом Министерство обороны Российской Федерации Министерство обороны Российской Федерации

К 2015 году военных священников все еще не хватало - в войсках на штатной основе работало только 132 священнослужителя на 242 должности, среди них два мусульманина и один буддист. К 2019 году число военных священников в российской армии удалось увеличить до 200, заявляет BBC.

В 2016 году в Центральном военном округе впервые показали рясу для военных священников. Она напоминала обычную военную форму, однако вместо петличек был вышит православный крест, а на месте имени и должности военнослужащего - имя и церковный сан священника. Форма предназначалась для священников, которые будут служить на полевых выходах и военных учениях.

Полковой священник в униформе на VI международном военно-техническом форуме «Армия-2020» в конгрессно-выставочном центре «Патриот» Авилов Александр/Агентство «Москва» Авилов Александр/Агентство «Москва»

Вместе с новыми моделями ряс на форуме «Армия» в 2020 году показали «войсковые» восковые свечи цвета хаки и другие предметы церковной атрибутики. При этом в самом РПЦ новые камуфляжные облачения не одобрили.

Церковная утварь и полевая форма священника на выставке вооружения на VI международном военно-техническом форуме «Армия-2020» в конгрессно-выставочном центре «Патриот» Авилов Александр/Агентство «Москва» Авилов Александр/Агентство «Москва»

«Все, что делается, должно делаться по уставу Русской православной церкви и по согласованию с синодальным отделом по взаимоотношению с Вооруженными силами и правоохранительными органами. Этого сделано не было», — заявил “Интерфаксу” Председатель Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами епископ Стефан.

Одним из главных результатов работы синодального отдела стало строительство главного храма Вооруженных сил России в парке «Патриот» в Подмосковье. Строительство храма, по информации Znak.com, обошлось в 6 млрд рублей ($80,4 млн), три из них составили пожертвования, еще половину выделили из бюджета. Высота здания вместе с крестом составила 95 метров – это один из самых высоких православных храмов в мире.

Главный храм Вооруженных сил РФ Валерий Шарифулин/TASS Валерий Шарифулин/TASS

Храм даже украсили мозаикой с Путиным, Сталиным и другими политическими деятелями, однако впоследствии мозаику убрали. Храм освятили в июне 2020 года, а в конце июля там прошло первое венчание пары военных, которые состояли в браке 58 лет.

Интерьер главного храма Вооруженных сил РФ Евгений Одиноков/Sputnik Евгений Одиноков/Sputnik

Таинство венчания совершил ключарь храма епископ Стефан - тот самый, которому не понравились войсковые свечи. Насчет венчания он заявил, что «в этом есть особая гордость - обвенчаться в таком месте, которое является объектом культурного достояния нашей страны».