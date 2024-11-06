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Узнай Башкортостан с новым фильмом проекта VK Места

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Пресс фото
Самая длинная на Урале пещера, «башкирские индейцы», родина меда и традиционная культура. Все это в новом фильме о республике.

Фильм «VK Места. Республика Башкортостан» уже доступен на площадке VK Видео.

Пресс фото

Комик Артем Муратов, актер Владимир Гарцунов и блогер Кристи Крайм отправились в экспедицию по Башкортостану исследовать культуру, народные традиции и живописные локации.

Пресс фото

Вместе с командой фильма вы сможете:

  • Побывать в Киндерлинской пещере, самой длинной на Урале.
  • Открыть гастрономические изыски, вдохновленные кулинарными традициями народов Башкортостана.
  • Виртуально пройтись по экотропе в уникальном геопарке «Торатау».
  • Полюбоваться наскальной живописью времен палеолита в историко-культурном музее-заповеднике «Пещера Шульган-Таш».

Пресс фото

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