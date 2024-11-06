Узнай Башкортостан с новым фильмом проекта VK Места

Самая длинная на Урале пещера, «башкирские индейцы», родина меда и традиционная культура. Все это в новом фильме о республике.
Фильм «VK Места. Республика Башкортостан» уже доступен на площадке VK Видео.
Комик Артем Муратов, актер Владимир Гарцунов и блогер Кристи Крайм отправились в экспедицию по Башкортостану исследовать культуру, народные традиции и живописные локации.
Вместе с командой фильма вы сможете:
- Побывать в Киндерлинской пещере, самой длинной на Урале.
- Открыть гастрономические изыски, вдохновленные кулинарными традициями народов Башкортостана.
- Виртуально пройтись по экотропе в уникальном геопарке «Торатау».
- Полюбоваться наскальной живописью времен палеолита в историко-культурном музее-заповеднике «Пещера Шульган-Таш».
Больше фильмов из разных регионов России смотрите в сообществе VK Места.