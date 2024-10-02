Спланировать путешествие по России можно с новым сервисом от ВКонтакте

В соцсети ВКонтакте создали мини-приложение от проекта VK Места.

У каждого региона России есть отдельная карточка, где можно найти самую важную информацию и узнать о местных традициях и туристических возможностях — например, фридайвинге в Баренцевом море или Горадроме в Нижегородской области.

Там же можно посмотреть фильм о каждом регионе России, который команда VK Места снимала в рамках медиаэкспедиции с известными блогерами и путешественниками.

Понравившуюся локацию можно добавить в избранное и поделиться ей с друзьями. А еще по ссылке из приложения можно легко связаться с местами - например, написать в сообщество местного туристско-информационного центра.

Скачать приложение можно по ссылке.

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