Узнай Воронежскую область с новым фильмом проекта VK Места

Фильм «VK Места. Воронежская область» уже доступен на площадке VK Видео.
Телеведущая Юлия Коваль вместе с сыном Тимофеем отправились исследовать Воронеж и окрестности.
Вместе с ними вы сможете совершить виртуальное путешествие по меловым горам в парке «Белый колодец».
Среди плотной программы будет посещение дворца Ольденбургских, а также биосферного заповедника имени В.И. Пескова, где сохраняют и оберегают бобров.
Наконец, вместе с участниками этой медиа экспедиции вы посетите шоколадное производство и полетаете над рекой на зип-лайне.
Больше фильмов из разных регионов России смотрите в сообществе VK Места.