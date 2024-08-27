Узнай Воронежскую область с новым фильмом проекта VK Места

Чем можно заняться с детьми в столице Черноземья? Самые интересные приключения для семейного отдыха.

Фильм «VK Места. Воронежская область» уже доступен на площадке VK Видео.

Телеведущая Юлия Коваль вместе с сыном Тимофеем отправились исследовать Воронеж и окрестности.

Вместе с ними вы сможете совершить виртуальное путешествие по меловым горам в парке «Белый колодец».

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Среди плотной программы будет посещение дворца Ольденбургских, а также биосферного заповедника имени В.И. Пескова, где сохраняют и оберегают бобров.

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Наконец, вместе с участниками этой медиа экспедиции вы посетите шоколадное производство и полетаете над рекой на зип-лайне.

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