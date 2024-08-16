10 лучших советских песен, чтобы спеть под гитару (ВИДЕО)

Романсы, песни туристов-походников, перестроечные рок-баллады – и сегодня любимые песни россиян. Их непременно исполняют везде, где есть гитара.

Советские романтики, начиная с 1960-х, обожали петь под гитару. Научиться играть на инструменте было не так сложно, часто нужно было лишь запомнить несколько аккордов. Зато сразу – ты душа компании!

Туристы в окрестностях города Набережные Челны, 1973 Борис Кавашкин/Sputnik Борис Кавашкин/Sputnik

Студенты, туристы-походники, геологи, изучавшие в экспедициях необъятную родину – все непременно пели под гитару. В этих песнях, сочиненных, как правило, дилетантами, воспевались природа, дружба и, конечно, любовь.

Впрочем, эти песни поют до сих пор!

1. Юрий Визбор – Домбайский вальс (1961)

Один из основоположников так называемой авторской песни в СССР. Часто эту неофициальную музыку называют бардовской песней. Визбор в своих композициях часто воспевал горы. Песня «Домбайский вальс», более известная по первой строчке – «Лыжи у печки стоят» – о том, что в горном Домбае заканчивается март и горнолыжный сезон, а значит надо ехать домой. Герой грустит, что еще не скоро вновь увидит горы.

Аккордная сетка на каждое четверостишие одинаковая, и очень простая, поэтому многие, кто учится играть на гитаре, поют именно эту песню.

Am Dm E Am

Am Dm E Am

A7 Dm G C

Am Dm E Am

2. Юрий Визбор – Милая моя (1973)

Эта песня настолько популярна, что считается практически народной. Чаще всего ее называют «Солнышко лесное» – именно так в песне лирический герой обращается к любимой.

Аккорды здесь также очень простые:

Em

G D G

Am H7 C E

Am H7 Em

Припев:

Em Am D G

Em Am H7 Em

3. Булат Окуджава – Ваше благородие, госпожа Удача (1970)

Окуджава был очень популярным поэтом и автором множества песен, которые сам и исполнял. Его композиции более возвышенные и лирические, за что он был любим интеллигенцией. Эта, одна из самых известных его композиций, прозвучала в культовом фильме «Белое солнце пустыни». На стихи Окуджавы музыку написал Исаак Шварц.

Am E7 Am

C G C

Dm G C

Dm Am E7 F

Dm G C

Dm Am E7 Am

4. Сергей и Татьяна Никитины – Золотая Брич-Мулла (1980)

Супруги более известны по песне «Александра» из культового фильма «Москва слезам не верит» (Сергей Никитин выступил композитором, а стихи написал Юрий Визбор). Никитины – исполнители авторской песни, и одна из самых популярных их композиций о некой таинственной Брич-Мулле. Это тоже признание в любви к горам и о путешествии в солнечный Узбекистан.

По этой песне иностранцы, кстати, могут изучать падежи в русском языке, потому что в припеве слово «Брич-Мулла» появляется в пяти (!) разных падежах подряд:

«Брич-Мулла, Брич-Муллы,

Брич-Мулле, Брич-Муллу,

Брич-Муллою».

Аккорды тут непростые, а точнее их много. Но главное запомнить припев:

Cm Fm G7

G7 Cm

Bbm C7

F Bb7 Eb7 Ab

D7 Fm7 G7 Cm

5. Владимир Высоцкий – Песня о друге (1967)

Высоцкий, известный прежде всего как актер театра и кино, был невероятно важен и как поэт-песенник. Свои неповторимым голосом со звучным хрипом он не пел, а будто кричал. В 1967 году вышел фильм «Вертикаль» про альпинистов с Высоцким в одной из главных ролей. Именно там прозвучала его «Песня о друге». Эта композиция о том, что друзья познаются в сложных обстоятельствах. И если ты не уверен в товарище, то в походе в горы можешь узнать его истинное лицо.

Am E

Am

А7 Dm

E

Dm

Am

E

Am

6. Олег Митяев – Как здорово (1978)

Молодой Олег Митяев ворвался в авторскую песню в конце 1970-х именно с этой песней. В народе ее называют не иначе как «Изгиб гитары желтой» – по первым строкам. Это настоящий гимн дружбе.

Am Dm E7 Am

Am Dm G C

Gm A7 Dm G7 C A7

Dm Am E7 F

Gm A7 Dm G7 C A7

Dm Am E7 Am

7. Группа «Аквариум» – Город золотой (1972)

Текст к этой песне сочинил поэт Анри Волохонский на музыку Владимира Вавилова. Она стала так популярна в бардовской среде, что многие буквально забыли о том, кто автор. Наиболее известна она в исполнении Бориса Гребенщикова (признан в РФ иноагентом) и группы “Аквариум” – она прозвучала в культовом фильме перестройки “Асса”.

Am

Dm E

Am

Dm E Am

Припев:

A Dm

G C

Dm F E

Dm F E Am

8. ДДТ – Дождь (1982)

Эта песня, призывающая выйти под весенний майский дождь, появилась на самом первом альбоме рок-группы с дерзким названием ДДТ (аббревиатура отравы для насекомых Дихлордифенилтрихлорэтан). До развала СССР группа была одним из ярких представителей рок-андеграунда, а затем стала одной из самых известных в стране.

Am Dm

E7 Am Dm E7

Am Dm

E7 Am

Em Dm

Em F

Em Dm

E Am

9. Кино – Пачка сигарет (1988)

После выхода фильма “Асса” вся страна скандировала: «Перемен!», повторяя слова культовой песни Виктора Цоя, фронтмена группы “Кино”. Она и до сих пор остается очень известной. Но чаще под гитару поют именно “Пачку сигарет”, в которой Цой оптимистично утверждает, что если есть в кармане пачка сигарет, значит, все не так уж плохо на сегодняшний день!

Em Am C D Em

Am C D Em

Am C D Em

Am C D Em

10. Кино – Видели ночь (1986)

Песня, которой обычно заканчиваются под утро все посиделки под гитару. «Видели ночь, гуляли всю ночь до утра», - декламирует Цой в заглавной песне своего пятого альбома «Ночь». Американская певица Джоана Стингрей, много времени проводившая с перестроечными рокерами, сняла клип на эту песню.

Сегодня даже популярнее оригинала кавер 2000 года, который исполнила молдавская группа Zdob și Zdub вместе с цыганским хором.

С

G

Am

F

C G

Am F

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