10 лучших советских песен, чтобы спеть под гитару (ВИДЕО)

Советские романтики, начиная с 1960-х, обожали петь под гитару. Научиться играть на инструменте было не так сложно, часто нужно было лишь запомнить несколько аккордов. Зато сразу – ты душа компании!
Туристы в окрестностях города Набережные Челны, 1973Борис Кавашкин/Sputnik
Студенты, туристы-походники, геологи, изучавшие в экспедициях необъятную родину – все непременно пели под гитару. В этих песнях, сочиненных, как правило, дилетантами, воспевались природа, дружба и, конечно, любовь.
Впрочем, эти песни поют до сих пор!
Один из основоположников так называемой авторской песни в СССР. Часто эту неофициальную музыку называют бардовской песней. Визбор в своих композициях часто воспевал горы. Песня «Домбайский вальс», более известная по первой строчке – «Лыжи у печки стоят» – о том, что в горном Домбае заканчивается март и горнолыжный сезон, а значит надо ехать домой. Герой грустит, что еще не скоро вновь увидит горы.
Аккордная сетка на каждое четверостишие одинаковая, и очень простая, поэтому многие, кто учится играть на гитаре, поют именно эту песню.
Am Dm E Am
Am Dm E Am
A7 Dm G C
Am Dm E Am
Эта песня настолько популярна, что считается практически народной. Чаще всего ее называют «Солнышко лесное» – именно так в песне лирический герой обращается к любимой.
Аккорды здесь также очень простые:
Em
G D G
Am H7 C E
Am H7 Em
Припев:
Em Am D G
Em Am H7 Em
Окуджава был очень популярным поэтом и автором множества песен, которые сам и исполнял. Его композиции более возвышенные и лирические, за что он был любим интеллигенцией. Эта, одна из самых известных его композиций, прозвучала в культовом фильме «Белое солнце пустыни». На стихи Окуджавы музыку написал Исаак Шварц.
Am E7 Am
C G C
Dm G C
Dm Am E7 F
Dm G C
Dm Am E7 Am
Супруги более известны по песне «Александра» из культового фильма «Москва слезам не верит» (Сергей Никитин выступил композитором, а стихи написал Юрий Визбор). Никитины – исполнители авторской песни, и одна из самых популярных их композиций о некой таинственной Брич-Мулле. Это тоже признание в любви к горам и о путешествии в солнечный Узбекистан.
По этой песне иностранцы, кстати, могут изучать падежи в русском языке, потому что в припеве слово «Брич-Мулла» появляется в пяти (!) разных падежах подряд:
«Брич-Мулла, Брич-Муллы,
Брич-Мулле, Брич-Муллу,
Брич-Муллою».
Аккорды тут непростые, а точнее их много. Но главное запомнить припев:
Cm Fm G7
G7 Cm
Bbm C7
F Bb7 Eb7 Ab
D7 Fm7 G7 Cm
Высоцкий, известный прежде всего как актер театра и кино, был невероятно важен и как поэт-песенник. Свои неповторимым голосом со звучным хрипом он не пел, а будто кричал. В 1967 году вышел фильм «Вертикаль» про альпинистов с Высоцким в одной из главных ролей. Именно там прозвучала его «Песня о друге». Эта композиция о том, что друзья познаются в сложных обстоятельствах. И если ты не уверен в товарище, то в походе в горы можешь узнать его истинное лицо.
Am E
Am
А7 Dm
E
Dm
Am
E
Am
Молодой Олег Митяев ворвался в авторскую песню в конце 1970-х именно с этой песней. В народе ее называют не иначе как «Изгиб гитары желтой» – по первым строкам. Это настоящий гимн дружбе.
Am Dm E7 Am
Am Dm G C
Gm A7 Dm G7 C A7
Dm Am E7 F
Gm A7 Dm G7 C A7
Dm Am E7 Am
Текст к этой песне сочинил поэт Анри Волохонский на музыку Владимира Вавилова. Она стала так популярна в бардовской среде, что многие буквально забыли о том, кто автор. Наиболее известна она в исполнении Бориса Гребенщикова (признан в РФ иноагентом) и группы “Аквариум” – она прозвучала в культовом фильме перестройки “Асса”.
Am
Dm E
Am
Dm E Am
Припев:
A Dm
G C
Dm F E
Dm F E Am
Эта песня, призывающая выйти под весенний майский дождь, появилась на самом первом альбоме рок-группы с дерзким названием ДДТ (аббревиатура отравы для насекомых Дихлордифенилтрихлорэтан). До развала СССР группа была одним из ярких представителей рок-андеграунда, а затем стала одной из самых известных в стране.
Am Dm
E7 Am Dm E7
Am Dm
E7 Am
Em Dm
Em F
Em Dm
E Am
После выхода фильма “Асса” вся страна скандировала: «Перемен!», повторяя слова культовой песни Виктора Цоя, фронтмена группы “Кино”. Она и до сих пор остается очень известной. Но чаще под гитару поют именно “Пачку сигарет”, в которой Цой оптимистично утверждает, что если есть в кармане пачка сигарет, значит, все не так уж плохо на сегодняшний день!
Em Am C D Em
Am C D Em
Am C D Em
Am C D Em
Песня, которой обычно заканчиваются под утро все посиделки под гитару. «Видели ночь, гуляли всю ночь до утра», - декламирует Цой в заглавной песне своего пятого альбома «Ночь». Американская певица Джоана Стингрей, много времени проводившая с перестроечными рокерами, сняла клип на эту песню.
Сегодня даже популярнее оригинала кавер 2000 года, который исполнила молдавская группа Zdob și Zdub вместе с цыганским хором.
С
G
Am
F
C G
Am F
Подписывайтесь на «Узнай Россию» в Телеграм, ВКонтакте, Одноклассниках и Дзене