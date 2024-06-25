Узнай Якутию с новым фильмом проекта VK Места

Прокатиться на собачьих упряжках, побывать в ледовой галерее и заняться подледной рыбалкой. Что еще можно сделать туристу в республике Саха?

Фильм «VK Места. Республика Саха (Якутия)» уже доступен на площадке VK Видео.

Зимой 2023 года блогеры Хасл и Павел Матвеев отправились в экспедицию по Якутии и исследовали самые интересные туристические направления.

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Вместе с ними зрители фильма смогут побывать на смотровой площадке «Кангаласский мыс» и познакомиться со студенческим ансамблем народного танца «Аар Аартык».

В этнографическом комплексе «Усадьба Атласовых» можно приобщиться к якутской культуре и узнать об особенностях народного быта и даже пройти обряд очищения! А также научиться готовить настоящую строганину.

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Блогеры покажут, как здорово с ветерком промчаться на собачьих упряжках, а после познакомятся с породой якутских лошадей.

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Вместе со съемочной группой зритель совершит виртуальное путешествие в ювелирный дом «Киэргэ» и на скважины старейшего газодобывающего предприятия республики. А также посетят ледовую галерею «Царство вечной мерзлоты» — гигантский горный тоннель, все объекты которого созданы изо льда.

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Наконец, вы увидите, как проходит подледная рыбалка в Якутии.

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