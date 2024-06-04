Узнай Орловскую область с новым фильмом проекта VK Места

Исторические места, родовые гнезда русских писателей, леса с краснокнижными зубрами. Чем еще знаменит регион?

Фильм «VK Места. Орловская область» уже доступен на площадке VK Видео.

Блогеры Сеня Бардаш и Софа Соло открыли уникальные туристические маршруты Орловщины.

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Вместе с ними зритель побывает на Знаменской богатырской заставе, где познакомится с бытом русских богатырей и обучится основам древнерусского боя.

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Кстати, мы в «Узнай Россию» тоже побывали на заставе в рамках нашего проекта «Россия: 85 приключений». Смотрите наше видео «Овладеть искусством богатырского боя» тут.

Продолжить знакомство с регионом фильм предлагает в этнографическом музее «Тургеневское полесье», где фольклорный коллектив «Калиновый садок» исполнит народные песенные мотивы.

Посетили блогеры также древний город Болхов Орловской области и позвонили в колокола на самой высокой церкви в области — Георгиевской.

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Ну и конечно, ни одно путешествие по Орловской области не обходится без визита в «Спасское-Лутовиново» — музей-заповедник Ивана Сергеевича Тургенева.

А экстрималам и любителям природы придется по душе прогулка по национальному парку «Орловское полесье», где можно увидеть представителей краснокнижных видов животных, а также сплав на байдарках по реке Зуше.

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Больше фильмов из разных регионов России смотрите в сообществе VK Места.