Узнай Самарскую область с новым фильмом проекта VK Места

Такая разная Самара: сплав на байдарках, скалолазание, кайтинг, катание на лошадях. Чем еще можно заняться в этом уникальном регионе на берегу Волги?

Фильм «VK Места. Самарская область» уже доступен на площадке VK Видео.

Блогеры Наташа Гасанханова и Артем Пименов (Waterfork) изучили самые интересные маршруты для активного отдыха с Самаре и вокруг нее.

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Вместе с ними зрители смогут совершить виртуальное путешествие и посетить музей ПАО «АВТОВАЗ», где расскажут про производство легенды российского автомобилестроения.

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Также с блогерами вы отправитесь к знаменитым Жигулевским горам, сплавитесь по земляной реке Кондурча на байдарках. А еще пройдете под парусом по Куйбышевскому

водохранилищу — самому крупному искусственному водоему на Волге и третьему по

площади в мире.

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Наконец, участники медиаэкспедиции попробовали себя в скалолазаним на горе Верблюд и покажут вам видовую панораму региона, которая ждала их наверху.

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