Узнай Самарскую область с новым фильмом проекта VK Места

Фильм «VK Места. Самарская область» уже доступен на площадке VK Видео.
Блогеры Наташа Гасанханова и Артем Пименов (Waterfork) изучили самые интересные маршруты для активного отдыха с Самаре и вокруг нее.
Вместе с ними зрители смогут совершить виртуальное путешествие и посетить музей ПАО «АВТОВАЗ», где расскажут про производство легенды российского автомобилестроения.
Также с блогерами вы отправитесь к знаменитым Жигулевским горам, сплавитесь по земляной реке Кондурча на байдарках. А еще пройдете под парусом по Куйбышевскому
водохранилищу — самому крупному искусственному водоему на Волге и третьему по
площади в мире.
Наконец, участники медиаэкспедиции попробовали себя в скалолазаним на горе Верблюд и покажут вам видовую панораму региона, которая ждала их наверху.
Больше фильмов из разных регионов России смотрите в сообществе VK Места.