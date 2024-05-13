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Узнай Карелию с новым фильмом проекта VK Места

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Пресс фото
Уникальные северные пейзажи и истории удивительных ремесел. Что смотреть в республике?

Фильм «VK Места. Республика Карелия» вышел на площадке VK Видео.

Телеведущая Елена Летучая и блогер Влад Левский в медиаэкспедицию по одному из главных туристических направлений страны. Но решили исследовать не самые очевидные маршруты. 

Пресс фото

Вместе с ними вы можете совершить виртуальное путешествие по краю голубых озер, к необитаемому острову Студенцы в Белом море и нерожденному карельскому вулкану на острове Немецкий Кузов.

Пресс фото

Вместе с участниками экспедиции вы познакомитесь с Беломорскими петроглифами в Залавруге. Эти наскальные изображения первобытной эпохи включены в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Пресс фото

Кроме того, вы узнаете об искусстве северного золотного шитья и о том, какие карельские блюда готовят местные жители.

Пресс фото

Больше фильмов из разных регионов России смотрите в сообществе VK Места.

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