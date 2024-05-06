Узнай Хабаровский край с новым фильмом проекта VK Места

Удаленные локации, яркие маршруты, красивое побережье Охотского моря, гренландские киты — что надо посмотреть в регионе дальневосточных чудес?

Фильм «VK Места. Хабаровский край» вышел на площадке VK Видео.

Телеведущая Елена Летучая, блогер Роман Гриценко и певица Ася Зыкова в прошлом году отправились в длительную медиаэкспедицию исследовать маршруты Хабаровского края.

Пресс фото Пресс фото

Во время путешествия инфлюенсеры побывали на Шантарских островах и прогулялись по национальному парку, где увидели обитателей местной флоры и фауны, а также узнали интересные факты о лежбищах моржей и тюленей.

Пресс фото Пресс фото

Выходили в Охотское море и посетили бухту Врангеля, а затем в районе бухты Онгачан увидели залив Николая.

Отправились в село Сикачи-Алян и узнали, как появились древние петроглифы, посмотрели на

национальные обряды и попробовали традиционные блюда, приготовленные на морском берегу.

Пресс фото Пресс фото

На базе отдыха «Мыс Врангеля» они увидели чудо природы — гренландских китов, приплывающих в бухту, — и в завершение путешествия прошли на сапах по водам Охотского моря.

Пресс фото Пресс фото

А теперь вы можете все это проделать вместе с ведущими в виртуальном путешествии!

Больше фильмов из разных регионов России смотрите в сообществе VK Места.