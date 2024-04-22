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Все, что нужно знать о Владимире Набокове. Проект «Узнай Россию» в «Одноклассниках»

Развлечения
Узнай Россию

Getty Images
В день рождения великого писателя — марафон на платформе «Узнай Россию» в ОК!

22 апреля исполняется 115 лет со дня рождения одного из самых сложных и интересных русских писателей. Поэтому объявляем марафон на платформе «Узнай Россию» в ОК!

  • Почему все так восхищаются Набоковым и считают его гением?
  • Кого из русских классиков он на дух не переносил?
  • Какие русские слова Набоков считал непереводимыми на другие языки и как объяснял их значением своим американским студентам?
  • И наконец, почему писатель думал, что его «Лолиту» никогда не опубликуют в СССР?

Любопытные факты, эксклюзивные материалы и видео от наших авторов весь сегодняшний день — в нашей группе в «Одноклассниках» по хештегу #деньнабокова_узнайроссию.

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