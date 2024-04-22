Все, что нужно знать о Владимире Набокове. Проект «Узнай Россию» в «Одноклассниках»

В день рождения великого писателя — марафон на платформе «Узнай Россию» в ОК!

22 апреля исполняется 115 лет со дня рождения одного из самых сложных и интересных русских писателей. Поэтому объявляем марафон на платформе «Узнай Россию» в ОК!

Почему все так восхищаются Набоковым и считают его гением?

Кого из русских классиков он на дух не переносил?

Какие русские слова Набоков считал непереводимыми на другие языки и как объяснял их значением своим американским студентам?

И наконец, почему писатель думал, что его «Лолиту» никогда не опубликуют в СССР?

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