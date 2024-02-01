Конкурс для самых активных подписчиков от «Узнай Россию» «ВКонтакте»!

Мы запускает конкурс совместно с Политехническим музеем. Самому активному подписчику нашего сообщества во «ВКонтакте» достанутся приятные призы.

Получайте призы от Политехнического музея: удобную сумку, бутылку для напитков и оригинальный блокнот, а главное – сертификат на два лица на выставку Политеха в Москве или Санкт-Петербурге.

Выставки «Политехнический музей: Приближая будущее» (в Москве) и «Политехнический музей: Создавая настоящее» (в Санкт-Петербурге) покажут и расскажут, с чего начинался музей, и, конечно, о развитии русской технической мысли! Посетить их можно с 1 марта по 9 июня в Музее Москвы, а в Петербурге – с 15 сентября по 15 ноября в Центральном выставочном зале «Манеж».

Читайте правила конкурса у нас в группе в ВК и каждый день в сторис. Победителей объявим 1 марта в 15.00.

Подписывайтесь на «Узнай Россию» в ВКонтакте и других социальных сетях: Телеграм, Одноклассниках и Дзене