5 лучших фильмов про Владимира Ленина, которые можно увидеть ОНЛАЙН

Первым исполнителем роли Ленина стал Василий Никандров – рабочий металлургического завода на пенсии и самодеятельный актер, поражавший современников портретным сходством с Ильичом. Правда, Никандров был крупнее, а стараниями Эйзенштейна и вовсе предстал на экране монументальной фигурой, внушающей благоговейный трепет. Его первое появление – Ленин вскакивает на броневик со знаменем в руках и в свете прожекторов заряжает толпу революционными речами. Фильм немой – мы не слышим голоса, но видим характерную энергичную жестикуляцию. Ветер раздувает пальто, как супергеройский плащ.
Исполнение Никандрова очень понравилось вдове Ленина Надежде Крупской, но, например, разозлило Владимира Маяковского: «Отвратительно видеть, когда человек принимает похожие на Ленина позы и делает похожие телодвижения – и за этой внешностью чувствуется полная пустота, полное отсутствие мысли». Кроме «Октября» Никандров играл Ленина в фильме Бориса Барнета «Москва в Октябре» (1927) и в постановке Малого театра «1917».
Эйзенштейн снимал «Октябрь» уже в статусе живого классика после мирового успеха «Броненосца “Потемкин”». Новый фильм задумывался как официальное кино к 10-летнему юбилею революции, поэтому режиссеру обеспечили беспрецедентные условия – все снимали не в павильонах, а в местах реальных событий. В частности, Эйзенштейну позволили нагнать вооруженную массовку в Зимний дворец, где в октябре 1917 года располагалась резиденция Временного правительства, чью власть и свергли красноармейцы. Историки уверены: Эйзенштейн даже не пытался реконструировать Октябрьский переворот, а сознательно творил миф, поэтому радикально увеличил масштаб и число участников.
В этом фильме Ленин наконец заговорил. Актер Борис Щукин создал канонический образ лидера большевиков – человека из народа. Живчик с картавой речью и лукавым, даже ехидным взглядом, перед обаянием которого невозможно устоять. В фильме снова экранизирован Октябрьский переворот. Это один из самых напряженных моментов в биографии Ленина и его соратников, однако ни стресса, ни волнения мы не видим, а все происходящее скорее напоминает игру. Через два года Щукин вернется к роли в сиквеле «Ленин в 1918 году».
«Ленин в Октябре» снимался к 20-летнему юбилею революции – в период культа личности Сталина и в разгар репрессий, поэтому цена творческой ошибки была крайне высока. Однако молодой постановщик Михаил Ромм (впоследствии он снимет один из главных оттепельных фильмов «9 дней одного года» и воспитает несколько поколений режиссеров: Андрея Тарковского, Сергея Соловьева и др.), кажется, угодил всем. В том числе Сталину, который изображен как близкий соратник Ленина и активный участник октябрьских событий. Уже при Хрущеве, когда был развенчан культ личности, Сталина полностью вырезали из фильма.
Наряду с Роммом Сергей Юткевич – один из главных создателей советской киноленинианы. Всего ему принадлежат шесть фильмов о вожде пролетариата. Ученик Мейерхольда и соратник Эйзенштейна, Юткевич переживет практически всех коллег из поколения авангардистов 1920-х годов (он умрет в 1985-м), при этом до конца жизни останется экспериментатором-формалистом. К примеру, «Ленин в Польше» снят под явным влиянием прозы Пруста и Джойса и западного авторского кино.
Действие разворачивается в 1914 году, когда лидер большевиков был в эмиграции в польских землях Австро-Венгрии. Там его задержала местная полиция по подозрению в шпионаже в пользу Российской империи (!). Запертый в камере, без газет, книг и общения, Ленин погружается в свои мысли – этот «поток сознания» и попытался запечатлеть режиссер. Весь фильм мы слышим только закадровый голос главного героя, озвучивающий свободно петляющую мысль и комментирующий события из биографии Ленина.
Сыгравший Ильича Максим Штраух скорее интеллигент, чем щукинский «человек из народа», он непрестанно сомневается, рефлексирует и полон сочувствия. Не случайно другая знаменитая роль в фильмографии актера – это доктор Айболит (советская версия доктора Дулиттла). Ленина Штраух сыграет в шести фильмах и трех спектаклях. За «Ленина в Польше» Сергей Юткевич получил приз Каннского кинофестиваля за лучшую режиссуру.
Фильм посвящен короткому эпизоду Гражданской войны – мятежу левых эсеров в июле 1918 года. После Октябрьской революции левые эсеры, выражавшие интересы крестьян, и партия большевиков, выступавшая от имени рабочих, создали правительственную коалицию, которая пошла трещинами из-за вопроса о том, продолжать или нет участие в Первой мировой. Большевики пришли к власти на антивоенных настроениях и поэтому в марте 1918 года поспешно заключили с немцами чрезвычайно невыгодный Брестский мир. Левые эсеры выступили против грабительских условий соглашения и подняли восстание.
В этом оттепельном фильме мы видим совершенно другого Ленина – актер Юрий Каюров (на его счету 18 ленинских фильмов) не акцентирует внимание на картавости и не повторяет активной жестикуляции, превратившейся в штамп. Впервые мы видим Ленина-политика, который не лезет на первый план и ведет острую политическую интригу против оппонентов. Картина выдержана в полудокументальном стиле – все герои деловиты, сосредоточены и на порядок более реалистичны, чем в историко-революционных фильмах прошлых лет.
Один из самых ярких режиссеров авторского кино новой России Александр Сокуров снял фильм про эпизод биографии Ленина, который не мог быть экранизирован в советские годы – про медленное физическое угасание вождя.
Все события фильма происходят в течение одного летнего дня. Ленин (его играет Леонид Мозговой) доживает последние месяцы в своей резиденции в Горках. Ему отказывает память, тело перестает слушаться. Наконец, самая мучительная пытка для политика – он отрезан от внешнего мира и уже ничего не решает, хотя формально числится руководителем партии. Не в силах переносить эти муки, Ленин просит Сталина дать ему яда. Тот обещает обсудить вопрос на Политбюро.
«Телец» – второй фильм из цикла Сокурова про власть, в который также вошли такие картины, как «Молох» про Гитлера, «Солнце» про императора Хирохито, экранизация Гете «Фауст» (получившая «Золотого льва» в Венеции) и «Сказка» – притча про загробный мир для властителей.
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