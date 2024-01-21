5 лучших фильмов про Владимира Ленина, которые можно увидеть ОНЛАЙН

1. «Октябрь» (1927). Реж. Сергей Эйзенштейн

Первым исполнителем роли Ленина стал Василий Никандров – рабочий металлургического завода на пенсии и самодеятельный актер, поражавший современников портретным сходством с Ильичом. Правда, Никандров был крупнее, а стараниями Эйзенштейна и вовсе предстал на экране монументальной фигурой, внушающей благоговейный трепет. Его первое появление – Ленин вскакивает на броневик со знаменем в руках и в свете прожекторов заряжает толпу революционными речами. Фильм немой – мы не слышим голоса, но видим характерную энергичную жестикуляцию. Ветер раздувает пальто, как супергеройский плащ.

Исполнение Никандрова очень понравилось вдове Ленина Надежде Крупской, но, например, разозлило Владимира Маяковского: «Отвратительно видеть, когда человек принимает похожие на Ленина позы и делает похожие телодвижения – и за этой внешностью чувствуется полная пустота, полное отсутствие мысли». Кроме «Октября» Никандров играл Ленина в фильме Бориса Барнета «Москва в Октябре» (1927) и в постановке Малого театра «1917».

Эйзенштейн снимал «Октябрь» уже в статусе живого классика после мирового успеха «Броненосца “Потемкин”». Новый фильм задумывался как официальное кино к 10-летнему юбилею революции, поэтому режиссеру обеспечили беспрецедентные условия – все снимали не в павильонах, а в местах реальных событий. В частности, Эйзенштейну позволили нагнать вооруженную массовку в Зимний дворец, где в октябре 1917 года располагалась резиденция Временного правительства, чью власть и свергли красноармейцы. Историки уверены: Эйзенштейн даже не пытался реконструировать Октябрьский переворот, а сознательно творил миф, поэтому радикально увеличил масштаб и число участников.

2. «Ленин в Октябре» (1937). Реж. Михаил Ромм

В этом фильме Ленин наконец заговорил. Актер Борис Щукин создал канонический образ лидера большевиков – человека из народа. Живчик с картавой речью и лукавым, даже ехидным взглядом, перед обаянием которого невозможно устоять. В фильме снова экранизирован Октябрьский переворот. Это один из самых напряженных моментов в биографии Ленина и его соратников, однако ни стресса, ни волнения мы не видим, а все происходящее скорее напоминает игру. Через два года Щукин вернется к роли в сиквеле «Ленин в 1918 году».

«Ленин в Октябре» снимался к 20-летнему юбилею революции – в период культа личности Сталина и в разгар репрессий, поэтому цена творческой ошибки была крайне высока. Однако молодой постановщик Михаил Ромм (впоследствии он снимет один из главных оттепельных фильмов «9 дней одного года» и воспитает несколько поколений режиссеров: Андрея Тарковского, Сергея Соловьева и др.), кажется, угодил всем. В том числе Сталину, который изображен как близкий соратник Ленина и активный участник октябрьских событий. Уже при Хрущеве, когда был развенчан культ личности, Сталина полностью вырезали из фильма.

3. «Ленин в Польше» (1965). Реж. Сергей Юткевич

Наряду с Роммом Сергей Юткевич – один из главных создателей советской киноленинианы. Всего ему принадлежат шесть фильмов о вожде пролетариата. Ученик Мейерхольда и соратник Эйзенштейна, Юткевич переживет практически всех коллег из поколения авангардистов 1920-х годов (он умрет в 1985-м), при этом до конца жизни останется экспериментатором-формалистом. К примеру, «Ленин в Польше» снят под явным влиянием прозы Пруста и Джойса и западного авторского кино.

Действие разворачивается в 1914 году, когда лидер большевиков был в эмиграции в польских землях Австро-Венгрии. Там его задержала местная полиция по подозрению в шпионаже в пользу Российской империи (!). Запертый в камере, без газет, книг и общения, Ленин погружается в свои мысли – этот «поток сознания» и попытался запечатлеть режиссер. Весь фильм мы слышим только закадровый голос главного героя, озвучивающий свободно петляющую мысль и комментирующий события из биографии Ленина.

Сыгравший Ильича Максим Штраух скорее интеллигент, чем щукинский «человек из народа», он непрестанно сомневается, рефлексирует и полон сочувствия. Не случайно другая знаменитая роль в фильмографии актера – это доктор Айболит (советская версия доктора Дулиттла). Ленина Штраух сыграет в шести фильмах и трех спектаклях. За «Ленина в Польше» Сергей Юткевич получил приз Каннского кинофестиваля за лучшую режиссуру.

4. «Шестое июля» (1968). Реж. Юлий Карасик

Фильм посвящен короткому эпизоду Гражданской войны – мятежу левых эсеров в июле 1918 года. После Октябрьской революции левые эсеры, выражавшие интересы крестьян, и партия большевиков, выступавшая от имени рабочих, создали правительственную коалицию, которая пошла трещинами из-за вопроса о том, продолжать или нет участие в Первой мировой. Большевики пришли к власти на антивоенных настроениях и поэтому в марте 1918 года поспешно заключили с немцами чрезвычайно невыгодный Брестский мир. Левые эсеры выступили против грабительских условий соглашения и подняли восстание.

В этом оттепельном фильме мы видим совершенно другого Ленина – актер Юрий Каюров (на его счету 18 ленинских фильмов) не акцентирует внимание на картавости и не повторяет активной жестикуляции, превратившейся в штамп. Впервые мы видим Ленина-политика, который не лезет на первый план и ведет острую политическую интригу против оппонентов. Картина выдержана в полудокументальном стиле – все герои деловиты, сосредоточены и на порядок более реалистичны, чем в историко-революционных фильмах прошлых лет.

5. «Телец» (2001). Реж. Александр Сокуров

Один из самых ярких режиссеров авторского кино новой России Александр Сокуров снял фильм про эпизод биографии Ленина, который не мог быть экранизирован в советские годы – про медленное физическое угасание вождя.

Все события фильма происходят в течение одного летнего дня. Ленин (его играет Леонид Мозговой) доживает последние месяцы в своей резиденции в Горках. Ему отказывает память, тело перестает слушаться. Наконец, самая мучительная пытка для политика – он отрезан от внешнего мира и уже ничего не решает, хотя формально числится руководителем партии. Не в силах переносить эти муки, Ленин просит Сталина дать ему яда. Тот обещает обсудить вопрос на Политбюро.

«Телец» – второй фильм из цикла Сокурова про власть, в который также вошли такие картины, как «Молох» про Гитлера, «Солнце» про императора Хирохито, экранизация Гете «Фауст» (получившая «Золотого льва» в Венеции) и «Сказка» – притча про загробный мир для властителей.

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