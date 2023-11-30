Россия и русские в фильме «Наполеон» Ридли Скотта

В мировой прокат вышла историческая драма о восхождении и падении легендарного военачальника с Хоакином Фениксом. Закономерно, что значительную роль в сюжете играет российский император Александр I.

Россия была активным участником Наполеоновских войн – как в союзе с Францией, так и в коалициях против нее. И именно катастрофическое для Наполеона вторжение в Россию в 1812 году стало началом конца этой уникальной политической карьеры.

Историки уже уличили Ридли Скотта в многочисленных вольностях, на что живой классик, который давно не выбирает выражения, посоветовал критикам «заняться своей жизнью». Конечно, любое кино имеет право на вымысел, и фильм Скотта не исключение. Но интересно, что российская линия не так уж сильно пострадала от фантазий киношников.

Российский император был восторженным фанатом Наполеона? – Не совсем.

Ридли Скотт/Scott Free Productions, 2023 Ридли Скотт/Scott Free Productions, 2023

В фильме Александр I предстает белокурым восторженным юношей (его сыграл 24-летний француз Эдуар Филиппонна), который восхищается гением Наполеона и как полководец пытается подражать его тактике. Участником антинаполеоновской коалиции царь становится под влиянием более зрелого и опытного австрийского императора Франца II, однако помимо политических соображений юному монарху явно кружит голову желание одолеть на поле брани непобедимого француза. Итог всем известен – в битве трех императоров под Аустерлицем в 1805 году победу праздновал Наполеон. Блестящее описание этой баталии дал в романе «Война и мир» Лев Толстой.

На самом же деле возрастная разница между противниками была не такой уж большой. Александр был действительно моложе Наполеона, но всего на 8 лет – на момент Аустерлица ему было 27. Иными словами, он был молод, но далеко не мальчик, да и кудри его весьма поредели (по крайней мере на картине Николя Госса, изображающей Тильзитскую встречу 1807 года, уже видны залысины).

Николя Госсе. «Наполеон приветствует королеву Пруссии (Луизу) в Тильзите». (Александр I справа от Наполеона) Нью-Йоркская публичная библиотека Нью-Йоркская публичная библиотека

Александр I и правда страшно завидовал ратной славе Наполеона, в чем, в общем, был не одинок. И да, русский монарх до поражения под Аустерлицем был весьма самонадеян, но в простодушии заподозрить его было сложно уже тогда.

Наполеон победил под Аустерлицем, заманив противника в ловушку? – Именно так.

Ридли Скотт/Scott Free Productions, 2023 Ридли Скотт/Scott Free Productions, 2023

Один из самых зрелищных эпизодов фильма – реконструкция знаменитой битвы под Аустерлицем. Это одна из самых впечатляющих побед Наполеона – благодаря хитрости, решительности и хорошо отлаженной военной машине он смог разгромить превосходящего численностью противника: его армия насчитывала 73,5 тыс. солдат против 85 тыс. у российско-австрийского союзного войска.

Наполеоновская тактика неплохо воспроизведена в фильме. Полководец разделил армию на две группы и одну из них оставил на виду с таким расчетом, что союзники понадеются на легкую победу и сами пойдут в атаку. Когда приманка сработала, капкан захлопнулся – в дело вступила вторая группа французских войск, которая вынудила противника отступать по растрескавшемуся льду. Правда, как пишут историки, Наполеон, вероятно, сильно преувеличил урон, который он нанес российско-австрийской армии. Скорее всего, подо льдами погибли не 20 тыс., как он утверждал, а до 1 тыс. солдат.

Русские сами подожгли Москву, чтобы вынудить французов уйти? – Вероятно, так и было.

Ридли Скотт/Scott Free Productions, 2023 Ридли Скотт/Scott Free Productions, 2023

После Аустерлица Россия и Франция ненадолго стали союзниками, однако впоследствии Александр I выбирает сторону Англии, злейшего врага Наполеона. И в 1812 году Бонапарт вторгается в Россию. Даже доходит до Москвы – второго города в стране после столичного Петербурга. Однако Москва не завоевана, а просто оставлена. Хоакин Феникс в роли Наполеона гарцует на коне по пустой Красной площади и видит вокруг следы запустения. Он явно обижен: «Русские не умеют проигрывать достойно». Мало того, вскоре начинается страшный пожар и, к ужасу Наполеона, оказывается, что это сами русские подожгли Москву, чтобы вынудить оккупантов уйти.

Видимо, так все и было. Сегодня историки практически не сомневаются, что поджоги были совершены по прямому приказу московского губернатора Федора Ростопчина, который также распорядился вывезти из Москвы водяные насосы. Помимо уничтожения продовольственных запасов и мест для расквартирования французской армии московский пожар имел еще один эффект – он вызвал мощный всплеск патриотических чувств. Война окончательно превратилась в Отечественную (именно так она до сих пор по традиции называется в российской историографии). Иными словами, против Наполеона сражалась не только регулярная армия, но и народное ополчение, и партизаны – весь народ.

Достоверная ли в фильме Москва? – Нет!

Ридли Скотт/Scott Free Productions, 2023 Ридли Скотт/Scott Free Productions, 2023

К слову, саму Москву в фильме увидеть нельзя. Ее нарисовали с помощью компьютерной графики и явно не стремились к достоверности. Лишь иногда на заднем плане мелькают узнаваемые архитектурные достопримечательности – колокольня Ивана Великого или купола Успенского собора. Первоначально Ридли Скотт даже думал снимать Кремль в Вестминстерском соборе в Лондоне (который выстроен в неовизантийском стиле на рубеже XIX и XX веков), однако не получил разрешения.

Наполеон не смог покорить Россию из-за лютых морозов и благодаря вылазкам казаков? – Конечно, да. Но не только.

Ридли Скотт/Scott Free Productions, 2023 Ридли Скотт/Scott Free Productions, 2023

После окончания кинопроката Ридли Скотт обещает выложить на видеосервисе Apple TV+ расширенную режиссерскую версию фильма длиной в 4,5 часа. Пока же многие эпизоды из биографии Наполеона присутствуют лишь пунктиром. Это в полной мере относится и к бесславному вторжению в Россию, после которого от Бонапарта окончательно отвернулась удача. В кинотеатральной версии эта военная кампания уместилась всего в 10 минут.

За такой короткий хронометраж авторы не успевают толком объяснить, почему же гениальный полководец проиграл. Нам сообщают, что кампания сильно затянулась, ударили морозы, солдат выкашивают голод и болезни, усилилось дезертирство. Русские не вступают в прямые столкновения, однако изводят французов казачьими вылазками.

Конечно, это далеко не исчерпывающий список причин. Прежде всего Наполеон повторил ошибку Александра перед Аустерлицем – недооценил противника. В частности, он вряд ли предполагал, что война приобретет народный характер, а российский полководец Михаил Кутузов проявит свой талант. Кутузова, к слову, в фильме просто нет, а знаменитое Бородинское сражение длится всего 3 минуты.

Александр I действительно пытался приударить за бывшей женой Наполеона Жозефиной Богарне? – Доказательств этому нет.

Ридли Скотт/Scott Free Productions, 2023 Ридли Скотт/Scott Free Productions, 2023

Любовная линия между Наполеоном и Жозефиной (ее играет Ванесса Кирби) – одна из главных в фильме, и многие политические решения Наполеона прямо объясняются событиями из его личной жизни. Так, по фильму, Бонапарт сбежал из первой ссылки с острова Эльба и попытался вернуться на трон после того, как прочитал в газете новость, что во дворец к Жозефине заглянул Александр I. Наполеон, естественно, пришел в ярость – мало того, что этот «мальчишка» отнял у него власть (именно после поражения в России его вынудили отречься), он теперь претендует на его женщину. Бонапарт решает вернуть себе и власть, и Жозефину.

После падения Наполеона исторические Жозефина и Александр на самом деле регулярно встречались. Есть даже картина Гектора Виже «Императрица Жозефина принимает в Мальмезоне императора Александра и представляет ему своих детей». Более того, за эти встречи она поплатилась жизнью. Жозефина умерла от воспаления легких, а пятью днями ранее она выходила прогуляться с российским царем прохладной ночью после бала.

Гектор Виже. «Императрица Жозефина принимает в Мальмезоне императора Александра и представляет ему своих детей», 1864 Мальмезон Мальмезон

Им действительно приписывали роман. Например, Майкл Броерс, автор нескольких книг о Наполеоне и консультант фильма, уверен, что это не Александр, а Жозефина пыталась соблазнить российского императора, чтобы улучшить свое положение. Однако доказательств этому нет, как нет и прямой связи между прогулками Жозефины с Александром I и побегом Наполеона с острова Эльба.

Ридли Скотт/Scott Free Productions, 2023 Ридли Скотт/Scott Free Productions, 2023

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