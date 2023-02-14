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Сказочная Южная Сибирь (ВИДЕО)
Развлечения
14 ФЕВРАЛЯ 2023
Russia Beyond
От умиротворяющих зеленых сопок до суровых острых пиков, от бескрайних золотых степей до берегов могучего Енисея – в этом коротком ролике мы покажем вам самые впечатляющие кадры из Хакасии, Тывы и природного парка Ергаки в Красноярском крае.
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