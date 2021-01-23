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Тест: Русский или иностранный город под снегом?
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23 ЯНВАРЯ 2021
Георгий Манаев
Legion Media; Getty Images
В России много мест, похожих на Европу или Америку – и наоборот. А под снегом порой вообще не отличишь.
Тест
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